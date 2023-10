Un pit stop per salvarti la vita: "Risultati incoraggianti: zero pedoni morti quest’anno"

Riparte l’iniziativa ’Fai un pit stop per salvarti la vita’, per rispettare i limiti di velocità e non abusare di alcool, organizzata dalla Polizia locale di Forlì, in collaborazione con Aci e Asaps. La campagna è pensata soprattutto per i giovani per promuovere l’adozione di comportamenti responsabili e corretti alla guida. Le parole d’ordine saranno infatti: rispetto dei limiti di velocità, no all’abuso di alcolici, no all’assunzione di droghe e attenzione alle condizioni fisiche nel momento in cui ci si pone alla guida di un mezzo. L’alcol è uno dei principali fattori che incide sulla lucidità del conducente. Ogni anno quasi 4mila persone in Italia muoiono per incidenti stradali, molti dei quali causati da alcool e droghe.

L’opera "di sensibilizzazione attraverso materiali informativi e incontri pubblici – spiega Andrea Gualtieri, vice comandante Polizia locale –porterà anche maggiori controlli sulle strade per accertare violazioni al Codice". Alcol e droghe, ma anche uso del cellulare, velocità e mancata precedenza saranno gli aspetti maggiormente sanzionati, con l’obiettivo di alzare l’attenzione sulla sicurezza.

Il 2023 vede al momento una diminuzione degli incidenti nel comune di Forlì: dai 632 del 2022 ai 621 di quest’anno, con il dato di 3 deceduti rimasto invariato. "C’è una flessione del numero dei feriti – prosegue Gualtieri – anche grazie a un progetto di educazione che ha visto coinvolte le scuole, con oltre 10mila ragazzi impegnati in attività teoriche e pratiche. Inoltre stiamo organizzando per i neopatentati, in collaborazione con l’Ausl, delle guide con occhiali che simulano lo stato di ebbrezza".

"Intendiamo migliorare la cultura della sicurezza stradale – afferma Stefano Zilla, direttore Aci Forlì-Cesena – soprattutto nei confronti dei giovani. La prevenzione e l’informazione sono importanti anche per gli adulti e i risultati raggiunti quest’anno sono incoraggianti".

Giordano Biserni, presidente Asaps sottolinea l’aspetto positivo di "nessun pedone deceduto nel 2023 in seguito a incidenti in provincia. Occorre comunque pensare alla riforma del Codice della strada e focalizzarsi su pedoni e ciclisti, diminuendo la velocità alla guida".

"Abbiamo migliorato la sicurezza – spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo – anche con piste ciclabili protette e attraversamenti pedonali. Le strade più a rischio sono via Bertini, viale Roma, viale Bologna e le tangenziali. Siamo inoltre intervenuti con una maggiore illuminazione e con elementi di rallentamento. Infine porteremo a breve il numero degli agenti da 98 a 115 unità e tra una decina di giorni si insedierà anche il nuovo comandante della polizia locale Claudio Festari".