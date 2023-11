"Un plauso a chi ha fatto rinascere questo luogo"

Iginio Massari si presenta in piazza delle Erbe in perfetto orario, al termine di un pranzo a base di tipicità romagnole.

Maestro, cosa ha mangiato?

"Piatti del sentimento, decisamente troppi da elencare" (anche se poi si saprà che il banchetto è iniziato a suon di tagliatelle). Ognuno di noi apprezza le proposte del proprio territorio".

Che rapporti ha con la Romagna?

"In zona ho vari amici e ricordo sempre con grande piacere le estati in riviera. Come tanti, ho trascorso la gioventù a Rimini".

Il Natale si avvicina a grandi falcate, quale dolce consiglia per le feste?

"Ce ne sono a centinaia, a partire dal tronchetto. Ma per me Natale è sinonimo di panettone tradizionale, che simboleggia l’unione famigliare".

In un periodo in cui le famiglie sono costrette a tirare la cinghia, meglio spendere un po’ di più nel panettone artigianale magari consumandone meno, o propendere per quello di produzione industriale?

"Non mi sento di dare consigli. Chi si può permettere il panettone artigianale, lo preferirà. E chi sin dall’infanzia ha sempre mangiato quello prodotto su larga scala, continuerà a farlo".

Si può conciliare la buona pasticceria con l’esigenza di tagliare le calorie?

"Ha mai visto una donna un po’ incinta? Dolce è sinonimo di dolce, chi lo può mangiare non ne fa a meno".

In tempi in cui l’enogastronomia spopola in tv, pensa che si possa far leva sulla buona cucina per riportare nei centri storici le persone, oggi orientate sempre più verso i centri commerciali?

"E’ importante fare una comunicazione sana, che permetta di conoscere quanto di buono c’è sul mercato locale. A tal proposito, vorrei fare un plauso a chi ha scelto di riportare a nuova vita questo mercato, giusta vetrina per tanto ben di Dio".

f.m.