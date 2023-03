Un posto in Comune a tempo indeterminato

Il Comune di Galeata è alla ricerca di un operaio da inserire in organico. Il modulo per accedere alla domanda sarà online dalle ore 9 del 27 marzo alle 13 del 31 marzo 2023 sul sito del Centro per l’impiego.

La sede di lavoro è in via Castellucci, 1 a Galeata

e il profilo professionale richiesto è quello di esecutore tecnico categoria B1 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, comparto funzioni locali. Requisiti specifici richiesti: patente di guida categoria B. Il contratto

di lavoro offerto è un tempo indeterminato, mentre l’orario prevede 36 ore settimanali (orario pieno).

Le adesioni possono essere presentate esclusivamente tramite accesso con credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi) sulla piattaforma telematica del Centro per l’impiego.