Un premio ai Comuni ’ricicloni’. Nel comprensorio sono ben 13

Oltre 1,1 milione di euro ai Comuni della provincia di Forlì-Cesena, grazie al Fondo d’Ambito che ha lo scopo di premiare i Comuni che raggiungono le migliori performance di riduzione di rifiuti non inviati a riciclaggio, di favorire la realizzazione dei centri comunali per il riuso, di migliorare il servizio nei Comuni della montagna e di premiare gli utenti dei Comuni ‘virtuosi’ e ‘super virtuosi’.

Per quanto riguarda gli interventi di riduzione dei rifiuti in particolare, sono stati finanziati i progetti di distribuzione agli alunni dell’istituto comprensivo di Forlimpopoli di borracce per acqua e sporte di tela e la sostituzione dei contenitori monouso in plastica con vaschette per i dipendenti del Comune di Meldola, la realizzazione di una Casa dell’acqua a Premilcuore. Da alcuni anni il Fondo d’Ambito prevede il finanziamento di una serie di progetti appositamente pensati per il miglioramento gestionale del servizio nei Comuni dell’area omogenea ‘montagna’.

Nel 2024, in particolare, Atersir ha finanziato 12 progetti nei Comuni della provincia per un totale di 423 mila euro. Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse tra Comuni virtuosi e super virtuosi, ossia quei Comuni che producono le minori quantità ad abitante di rifiuto urbano da smaltire, nella provincia Atersir finanzierà 30 enti virtuosi e 13 super virtuosi nel 2025, riducendo complessivamente il costo del servizio per questi Comuni di circa 573 mila euro.

Per il comprensorio forlivese si tratta dei Comuni di: Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Tredozio e Premilcuore.

ma. bo.