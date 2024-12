Un premio alle idee imprenditoriali

Si sono svolte ieri al teatro Petrella di Longiano le premiazioni di Coopstartup Romagna, progetto per la creazione di nuova impresa mutualistica realizzato ogni anno da Legacoop Romagna e Federcoop Romagna con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Coopfond. L’obiettivo è accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative affiancando i premiati nella costituzione di nuove cooperative o sostenendo giovani cooperative già esistenti. A ognuno dei progetti vincitori spetta un contributo fino a 18mila euro in risorse economiche e servizi, oltre a un anno di assistenza sanitaria da parte di Reciproca Sms per i soci lavoratori delle nuove cooperative. Ma ecco quali sono stati i progetti vincitori per Forlì-Cesena. La realtà forlivese ‘La Barbisa’ che si propone come un modello innovativo di supporto e inclusione, offrendo opportunità di lavoro alle donne e aiutandole a costruire una rete di relazioni che favorisca la crescita personale e professionale. Il suo obiettivo è affiancare le donne nella comunicazione delle loro imprese, nella creazione di piani di sviluppo sostenibili. Le attività della cooperativa includono marketing, organizzazione di eventi e workshop, formazione e vendita di prodotti di qualità. Il riconoscimento è andato anche a ‘Chimera’, nuova realtà nel panorama delle tecnologie elettriche e delle energie rinnovabili, nata con l’obiettivo di rispondere alle crescenti esigenze di sostenibilità e innovazione. Si occupa di efficientamento energetico, offrendo soluzioni chiavi in mano per impianti fotovoltaici che consentono ai clienti di ottimizzare i consumi e ridurre l’impatto ambientale. Parallelamente, è attiva nella realizzazione di impianti elettrici civili e industriali, garantendo sistemi di alta qualità, affidabili e in linea con le normative più avanzate.