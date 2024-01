"Un prestigioso ed emozionante riconoscimento"

"Veramente una bella soddisfazione per noi e un riconoscimento importante per il babbo. Dopo la splendida mostra ‘Ercole Baldini, una leggenda italiana’ al Museo San Domenico di Forlì che ha riscosso un grande successo di pubblico e per la quale ringrazio di nuovo il sindaco Gian Luca Zattini, ecco un omaggio significativo anche da parte del Tour de France". Così si esprime Mino (foto in alto), figlio del campione, alla notizia della decisione dell’organizzazione della Grande Boucle di ricordare il prossimo 30 giugno durante il passaggio della corsa a Faenza, le imprese in bicicletta e la statura internazionale del ‘Treno di Forlì.

"Non è semplice per una manifestazione prestigiosa come il Tour cambiare il programma dell’evento – prosegue Mino Baldini – e il filmato che sarà trasmesso con le vittorie del babbo sarà sicuramente qualcosa di emozionante. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna e il direttore della grande corsa Christian Prudhomme per il lavoro congiunto e per la celebrazione che sarà seguita in Mondovisione".

La famiglia Baldini sta pensando, per ricambiare, di "lasciare un presente al direttore Prudhomme, magari delle piadine romagnole, simbolo del territorio...ci penseremo". In precedenza, anche il Giro d’Italia nella tappa del 17 maggio, la Riccione-Cento che passerà lungo la via Emilia da Forlì, ha in calendario un omaggio a Ercole Baldini, con un traguardo volante previsto probabilmente a Villanova, nei pressi della casa del campione. "In questo periodo sono all’estero per impegni di lavoro – spiega Mino Baldini –, ma al rientro in Italia parlerò con l’amministrazione comunale per conoscere meglio i dettagli dell’operazione e organizzare un’altra bella giornata di festa per lo sport forlivese".

Gianni Bonali