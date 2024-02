Un problema che dagli anni ’40 persiste ancora ai giorni nostri

Nello spettacolo ‘Ginger & Fred’ di Monica Guerritore vengono trattati molti temi importanti tra cui la violenza sulle donne. C’è un personaggio chiamato Tamara che viene invitata nella trasmissione televisiva ’Ed ecco a voi’ come sosia di Brigitte Bardot. Nel corso dello spettacolo mostra al pubblico il livido che ha sulla faccia spiegandone la causa: il marito non vuole che Tamara appaia in tv perché vuole che sua moglie faccia la casalinga.

Le donne vengono maltrattate e addirittura uccise a causa della gelosia di mariti che credono di possedere le proprie mogli. È inaccettabile che al giorno d’oggi quasi niente sia cambiato rispetto al passato. Le donne vittime di violenza tendono a sentirsi sbagliate e ad accettare di conseguenza il comportamento violento dei propri compagni.

Vengono isolate e private della propria libertà: non sono libere di scegliere come vestirsi, di andare dove vogliono o di fare ciò che vogliono. A mio parere dovrebbero esserci pene più severe per punire i carnefici e si dovrebbero proteggere più efficacemente le donne con la speranza che un giorno, il più presto possibile, si riesca a raggiungere finalmente l’uguaglianza tra uomo e donna.