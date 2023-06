Un progetto europeo per tutelare l’ambiente

di Oscar Bandini

Romagna Acque – Società delle Fonti SpA ospita alla foresteria del Centro Operativo di Capaccio a Santa Sofia una delegazione moldava, partner del progetto Habi. Land.Water (‘Habitat e paesaggio, acqua e foreste, gestione allo specchio tra Italia e Moldavia’), finanziato dalla Central Europe Initiative di Trieste, il forum di cooperazione regionale nell’Europa centrale e orientale. Il progetto vede Romagna Acque nelle vesti di capofila, mentre i partner sono la Fondazione AlberItalia e Irsef, l’Istituto di Ricerche e Studi sull’Educazione e la Famiglia (Roma); beneficiari diverse istituzioni ed associazioni moldave (l’Agenzia forestale statale ‘Moldsilva’, l’Istituto di Ecologia e Geografia Università di Chisinau e l’Ong Associazione delle donne per le foreste). Tutti enti che operano nel campo della tutela ambientale e del patrimonio naturale, e proteggono e valorizzano la risorsa acqua e le foreste.

"Scopo del progetto – precisa il presidente Tonino Bernabè – è promuovere la connettività e la diversità attraverso alcune delle aree di intervento che appartengono al Cei: buon governo, crescita economica, protezione dell’ambiente, cooperazione interculturale e cooperazione scientificaistruzione e formazione. Attraverso la conoscenza reciproca – aggiunge – e la cooperazione interculturale, ed un vero e proprio studio sulle affinità legate alla risorsa acqua ed al patrimonio forestale e culturale che accomunano sia l’area romagnola sia la Moldavia, si sviluppa il cuore del progetto: che è volto ad incrementare l’educazione ambientale per le nuove generazioni ed a facilitare l’adeguamento alle normative europee nel comparto della gestione integrata dell’acqua e delle foreste nella prospettiva dei cambiamenti climatici".

Nel corso della visita, gli ospiti moldavi avranno una settimana ricca e articolata di incontri tecnici con i vari partner, visite guidate (non solo in Appennino - Ridracoli, Pratovecchio, Camaldoli - ma anche a Ravenna e Cervia) ed eventi dedicati. In particolare, nella serata di oggi, alle 21, nella splendida cornice del chiostro del Museo di Pianetto ‘Monsignor Mambrini’, si tiene il concerto del Quartetto Lumiere: Yuri Ciccarese (flauto), Michele Rivi (viola), Tatyana Mukhambet (violoncello), Elena Indellicati (pianoforte). Il concerto, gratuito e aperto a tutti, dal titolo ‘Rota e i suoi fratelli’, è un omaggio ai grandi compositori di musiche da film e viene realizzato a cura dalle associazioni No.Vi.Art di Forlì e Cesare Roveroni di Santa Sofia, attive da anni per il consolidamento e la facilitazione di legami fra i popoli attraverso l’arte e la musica.

Per informazioni: 349.0542645.