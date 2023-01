Un progetto per far incontrare la tecnologia digitale ai disabili

‘Educare Digitale’ è il nuovo progetto promosso da CavaRei, nato con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla cultura digitale delle persone con disabilità. Partendo dagli insegnanti degli istituti superiori e dagli operatori del Terzo Settore del territorio forlivese, l’iniziativa vuole incentivare proposte educative e formative volte all’innovazione digitale attraverso la creazione e il potenziamento di network di collaborazione e scambio. Grazie a questa idea, le competenze di CavaRei saranno messe a disposizione degli insegnanti delle scuole superiori che si trovano ad affrontare un numero sempre maggiore di studenti con disabilità nell’era digitale.

La prima attività formativa avrà inizio il 1° febbraio 2023 e coinvolgerà proprio gli insegnanti, con un approfondimento in merito al supporto che la tecnologia digitale può fornire ai disabili. Il corso si propone di formare i docenti all’utilizzo di strumenti tecnologici come smartphone, tablet, pc, board e smartwatch e alla sperimentazione di App che facilitano l’indipendenza e l’inclusione sociale di giovani con disabilità, aumentandone la qualità della vita attraverso la metodologia del ‘learning by doing‘. Il corso è suddiviso in due moduli: se il primo è di natura teorica, con 12 ore di lezioni frontali tenute da docenti di Fondazione Asphi e da educatori diCavaRei, il secondo prevede la realizzazione di un project work. La sede del corso è T-Station Academy in via Spadolini 27. Il 26 aprile è poi previsto un momento di presentazione dei lavori aperto alla comunità.

Grazie al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, il corso è gratuito ed è possibile iscriversi fino al 25 gennaio a questo indirizzo: https:sofia.istruzione.it cercando il codice ID 78834.

Stefano Baudino