Un pulmino alla Cooperativa. Paolo Babini

Il 29 gennaio, alla Cooperativa Paolo Babini è stato consegnato un automezzo in comodato gratuito da utilizzare per trasportare persone disabili, anziani, minori ma anche per distribuire pasti. La cerimonia dell’atto di consegna è avvenuta al Villaggio Mafalda di via Dragoni 75 M, a Forlì, alla presenza di Marco Conti, presidente della Cooperativa, che ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato al progetto giunto al terzo anno grazie a tante donazioni. "La nostra cooperativa aiuta 548 persone, di cui 65 , soprattutto donne con bambini, abitano con noi – ha precisato il presidente Conti –. Ci occupiamo di chi ha bisogno anche di una casa". "Parlare al cuore delle persone è una cosa bellissima – ha quindi sottolineato Pierpaolo Tombesi di Pubblicità Solidale, la cooperativa che ha fatto la raccolta di fondi contattando le diverse aziende –. Il pulmino è tappezzato dalle sigle pubblicitarie di chi ha contribuito con la donazione all’acquisto del mezzo di trasporto". "È un onore mantenere vivi progetti come questo – ha detto Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia –. È un progetto che può sembrare piccolo, ma che coinvolge tante persone e aiuta chi ha bisogno". Il progetto gode infatti del patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena e, grazie alla sensibilità di parecchi enti, permette l’attività non soltanto dei centri di accoglienza, ma anche di avviamento al lavoro. A conclusione dell’incontro, don Carlo Guardigli ha poi benedetto l’automezzo fra tanta emozione di tutti i presenti.

Rosanna Ricci