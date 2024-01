Un record positivo. Nessun pedone morto in provincia nel 2023

La Romagna, nel 2023, risulta essere stata il territorio più sicuro per i pedoni. Con un importante primato che riguarda il territorio di Forlì-Cesena. Infatti, se nell’anno appena trascorso si sono registrate 440 vittime sul piano nazionale (257 uomini e 144 donne), sono 37 le persone che hanno perso la vita investite da un’automobile nella nostra regione. Quanto alla Romagna, risultano due vittime a Rimini, solo una nel territorio ravennate e nessuna nella provincia di Forlì-Cesena.

A rendere noti i dati è L’Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), che parla di un vero record positivo. "Una volta tanto siamo forieri di una buona notizia – dice Giordano Biserni, presidente dell’associazione –. Per coglierne l’importanza, basti andare sul nostro portale, dove abbiamo una mappa con la geolocalizzazione, cioè il luogo dove sono stati investiti e uccisi i pedoni in Italia nel 2023. Sono 440 pallini neri, distribuiti più o meno in tutto il territorio nazionale: spicca lo spazio quasi pulito che è riferito alla Romagna".

E, per comprendere i motivi dell’ottimo risultato, alle azioni che le amministrazioni locali hanno messo in campo, o meglio "in strada" per affrontare il problema – come i passaggi pedonali protetti da isole di sicurezza centrali che permettono l’attraversamento della carreggiata in due fasi distinte, una maggiore illuminazione, i segnali verticali, i dossi per dissuadere i mezzi dall’eccessiva velocità – Biserni aggiunge "una accresciuta consapevolezza che certamente i romagnoli hanno maturato sui temi della sicurezza stradale e una maggiore presa di coscienza riguardo alla tutela degli utenti più deboli della strada". Negli anni passati il tema era molto sentito in città, a fronte di diversi incidenti, anche mortali, che avevano coinvolti pedoni soprattutto in alcuni viali critici, dove la visibilità notturna e la velocità dei mezzi costituivano evidentemente un problema. Tra questi, ad esempio, figuravano viale Bologna, via Ravegnana e viale dell’Appennino, dove furono avviate anche delle petizioni da parte dei residenti per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni. E in effetti molto è stato fatto in termini di sicurezza stradale. Ad esempio la campagna ’Fai un pit stop per salvarti la vita’, per rispettare i limiti di velocità e non abusare di alcool, organizzata dalla Polizia locale di Forlì, in collaborazione con Aci e Asaps. Alla presentazione dei dati relativi alla campagna, lo scorso ottobre, lo stesso sindaco Daniele Mezzacapo aveva ricordato come il Comune abbia "migliorato la sicurezza anche con piste ciclabili protette e attraversamenti pedonali. Le strade più a rischio sono via Bertini, viale Roma, viale Bologna e le tangenziali. Siamo intervenuti con maggiore illuminazione e con elementi di rallentamento.

"Abbiamo investito risorse importanti per tutelare i pedoni – dice Giuseppe Petetta, assessore con delega alle politiche ambientali, alla mobilità e viabilità –. Proprio in questi giorni, andremo a realizzare due nuove rotatorie lungo viale Italia, funzionali a rallentare il traffico in ingresso e in uscita dal centro storico e ad incrementare il livello di sicurezza per pedoni e ciclisti, grazie alla previsione di attraversamenti pedonali e piste ciclabili protetti. Stiamo potenziando l’illuminazione in numerose rotonde e, da ultimo, ma non per importanza – conclude l’assessore –, il Comune di Forlì e la Polizia locale sono impegnati sul fronte delle scuole per educare i ragazzi e le ragazze al rispetto del codice della strada".

Paola Mauti