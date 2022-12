Un rene alla figlia per salvarla dalla dialisi

Il legame tra madre è figlia è sempre unico, ma lo è ancora un pizzico di più quello che unisce Katiuscia e Sara: in questo caso, infatti, la mamma ha donato un rene alla figlia appena sedicenne, affetta da un’insufficienza che l’avrebbe costretta alla dialisi. L’intervento al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, con l’equipe del professor Matteo Ravaioli, anche lui di origine forlivese. La storia è stata raccontata, con l’assenso delle due protagoniste, dallo stesso ospedale in occasione dell’8 marzo, festa della donna. Tutto era cominciato diversi mesi prima, durante l’estate precedente: "Sara si sentiva sempre eccessivamente stanca – racconta Katiuscia Nannini, che lavora insieme al marito nella sua azienda ‘La Forlivese’ –. All’inizio abbiamo sottovalutato il sintomo, ma presto ci siamo allarmati, abbiamo fatto delle analisi del sangue e dai risultati è emerso che i suoi livelli di creatinina erano molto alti. Da lì il ricovero d’urgenza e tutti gli accertamenti che, in ottobre, hanno portato alla diagnosi". Sara Mambelli, iscritta a Ragioneria al ‘Matteucci’ e atleta di pattinaggio nella Forlì Roller, soffriva di un’insufficienza renale di quinto grado su una scala che va da 1 a 5. Così, "io e mio marito – conclude Katiuscia – non abbiamo avuto dubbi: non volevamo che nostra figlia dovesse sottoporsi a dialisi".