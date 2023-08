Un report in chiaroscuro Fiumi, individuati già nel 2011 i punti a rischio esondazione

L’alluvione è stata inattesa per intensità e distruttività, ma già nel 2011 la Regione aveva elaborato un ‘Piano stralcio per il rischio idrogeologico’. Una data lontana che rende in qualche modo obsoleti gli interventi specificati come necessari: "La relazione dà indicazioni che stiamo attuando per stralci e in base ai finanziamenti a disposizione. Le abbiamo svolte con interventi di laminazione ancora prima del ‘piano stralcio’ a cui abbiamo dato un contributo in termini di contenuti", specifica il tecnico dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale Fausto Pardolesi.

Il piano stralcio, però, evidenzia bene alcuni punti di criticità del territorio che erano ben conosciuti anche una dozzina di anni fa. "Su tutto il territorio di pianura – si legge nel piano – insistono rischi idraulici diffusi e legati soprattutto all’insufficienza del reticolo di bonifica, progettato per drenare aree agricole, a smaltire i deflussi generati da usi del suolo che negli ultimi decenni sono evoluti verso caratteri decisamente urbani. L’alluvione dell’ottobre 1996 è l’episodio più recente di manifestazione di tale rischio idraulico. In tale circostanza si è verificato un esteso allagamento di aree in buona parte urbane, anche se a edificazione diffusa al di fuori dei tradizionali perimetri urbanizzati. È da rimarcare che il rischio idraulico sui territori di pianura è soprattutto nelle forme di un rischio ‘statico’, che si manifesta come allagamento in presenza di velocità della corrente piuttosto basse. È pertanto del tutto adeguato indicare che la protezione del territorio debba essere perseguita con strategie di ‘difesa passiva’".

Con ‘rischio statico’ si intendono forme di criticità legate ad aspetti morfologici che tendono a non variare nel tempo, mentre con ‘difesa passiva’ si pensa nella fattispecie a dispositivi capaci di opporre resistenza fisica, quali argini e vasche di laminazione. Nel rapporto si evidenziano anche zone ad alto rischio di sifonamento, ovvero di rapida risalita d’acqua con possibilità di inondazioni. Ma entriamo nel dettaglio delle zone.

Il fiume Ronco a Forlì è considerato ‘critico’ a Ronco Lido e nel ponte Cervese. Ronco Lido, di fatto, è stato completamente invaso dalla piena. Per il Montone, il fiume che senz’altro ha causato più danni, sono indicati: il ponte Braldo (ponte provinciale di cui è previsto l’abbattimento; nell’alluvione è stato sommerso, ma non ha riportato danni importanti), il ponte ferroviario Bologna-Rimini (nessun problema di staticità subìto) e il frantoio Garavini in via Palazzina (zona colpita invece dall’alluvione).

Tra i punti segnalati poi gli edifici del tratto del canale di Schiavonia. "Parte della criticità – prosegue la relazione – è risolvibile con la manutenzione ordinaria, parte col rifacimento dei ponti e ulteriore parte con l’abbassamento di golene interne e di ampie varici per avere delle laminazioni naturali in serie". "Nessuno nel 2011 avrebbe potuto pensare a un’esondazione come questa – spiega l’assessore alla mobilità Giuseppe Petetta –. Parliamo dello straripamento di 23 corsi d’acqua. È normale che il rapporto faccia riferimento a un altro tipo di criticità, più simile a quelle avute in precedenza, imparagonabile a questa".

s. n.