Un saldatore con esperienza per ristrutturazioni edili

F.lli Vitali Lattonieri srl di Gatteo cerca un saldatore preferibilmente con esperienza. L’azienda opera dal 1978 nell’edilizia civile ed industriale, è specializzata nel settore delle ristrutturazioni edili e nella realizzazione di coperture per tetti, tettoie, terrazzi, facciate e lattonerie, impiegando diverse tipologie di metalli come il rame, l’alluminio. Il candidato deve saper svolgere più tipi di saldatura, avere capacità di lettura del disegno tecnico, comprensione della lingua italiana livello C1, preferibile se in possesso di auto. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi. L’offerta è valida fino al 15 aprile.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione definitiva, più buoni pasto.

Orario tempo pieno su turni da concordare. Sabato pomeriggio e domenica chiuso.