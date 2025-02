Un San Valentino speciale. Cena e cioccolatini: quattro coppie in festa

Alcuni sono messaggi romantici, altri ironici, alcuni parlano di storie appena cominciate, con tutti i brividi delle prime volte, mentre altri sono lo specchio di amori di lungo corso, capaci di resistere indenni alle sfide della vita. Abbiamo letto tutti i messaggi che sono arrivati in redazione e ci siamo lasciati trasportare dalle storie che i lettori hanno saputo raccontare con poche parole: quelle che hanno scelto di dedicare al compagno o alla compagna della propria vita nel giorno di San Valentino.

Tra tutti ne abbiamo individuati quattro che ci hanno colpito più di tutti e abbiamo deciso di premiarli con un regalo che renderà speciale il loro 14 febbraio: una romantica cena per due. Vanni e la sua Loretta trascorreranno la serata all’Amorosina il ristorante romagnolo accanto al San Domenico, Andrea e Francesca andranno all’osteria La Campanara di Pianetto di Galeata, Fabio e Raffaella trascorreranno la serata al Divin Porcello di via Campo di Marte, mentre per Maria e Antonio abbiamo scelto Le Querce di via Ravegnana. Tutte e quattro le coppie riceveranno anche una confezione di squisiti cioccolatini firmati ‘Gardini’. Ma ecco quali sono, secondo la nostra redazione, i messaggi vincitori.

Carissima Loretta, sono sempre felice ogni volta che posso scriverti ciò che provo per te, sento che le parole mi vengono dal cuore e scorrono veloci sulla tastiera. Sei una donna speciale, una Super Mamma, una compagna di vita adorabile. Sempre pronta ad aiutare col tuo sostegno. In tutti questi anni le cose non sono sempre andate bene, anzi la vita ci ha messo di fronte a momenti molto dolorosi, però grazie alla tua vicinanza affrontarli è stato meno difficile. Sento, che se il Buon Dio vorrà, ci aspettano ancora molti anni meravigliosi da vivere insieme. L’innamoramento dei primi periodi del nostro fidanzamento ora lascia il posto a una grande storia d’amore, e i nostri figli sono il completamento della meravigliosa vita vissuta insieme. Ora e per sempre ti dico: amore mio ti amo. Buon San Valentino Vanni

***

Cara Francesca, ci sono due cose importanti nella vita: la salute e l’amore. Tutto quello che siamo riusciti a fare lo abbiamo voluto e questo è soprattutto grazie a te, a quello che fai, a quello che sei, a quello che dai ed a quello in cui crediamo ovvero il nostro amore ed il nostro stare insieme. Ti amo alla follia, vita mia, non te lo dimenticare mai. Oggi è il nostro 33° San Valentino che festeggiamo insieme… matto e disperato. Tuo per sempre Andrea

***

Raffaella, luce e calore, nel tuo abbraccio vive il mio cuore. Ogni tuo sguardo è una carezza, sei la mia gioia, la mia certezza. In questi giorni di tempesta e pensieri, sei il mio tutto, oggi più di ieri. Grazie amore, per ogni tuo gesto, per essere il mio porto sicuro e onesto. Sei il mio sole, la mia fortuna, il mio amore sotto ogni luna. Fabio

***

Per Antonio Tanti anni di vita e d’amore /abbiamo scritto con grande valore / tra sfide, acciacchi, rughe e ricordi insieme viaggiamo / condividendo sogni e paure / ma ancora tessendo progetti ed avventure... / Sei il mio compagno, il mio re / pur se a volte mi fai arrabbiare lo sai eh! / Tuttavia mio caro marito / con te ogni giorno è un sogno infinito. / Con un sorriso ed un abbraccio sincero / buon San Valentino Tony / siamo un duo raro davvero! Maria