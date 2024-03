Un secolo pieno di scoutismo, al via le celebrazioni del gruppo

A Modigliana si è tenuto il primo evento per il centenario del gruppo Scout Agesci Modigliana 1, fondato il 30 agosto 1924 da Ezio Fregnani, col patrocinio del Comune e l’aiuto della Pro loco. La giornata di sabato 2 marzo è stata scelta perché ricorreva il ‘Thinking Day’ che è la giornata mondiale dedicata allo scoutismo, durante la quale si celebra e si ricorda il compleanno del fondatore Lord Baden Powell of Gilwell.

La sera si sono ritrovati a cena al mercato coperto in circa 230 persone perché sono stati invitati anche gli ex scout che hanno vestito l’uniforme e il fazzolettone bianco e blu del Modigliana 1. Il discorso di introduzione all’anno di festeggiamenti è cominciato così: "Nel 1924 Modigliana era già in provincia di Forli da un anno e contava 9.200 abitanti, un ufficio postale e telegrafico, un asilo infantile, una congregazione di carità, un ospedale con chirurgia e medicina, la confraternita della misericordia, una società di mutuo soccorso fra artigiani …".

E continua un lungo elenco di numerosi servizi e di attività presenti allora nel paese che si conclude con la comunità religiosa. "Un vescovo con 14 canonici, un seminario vescovile, un convento di frati cappuccini, monache agostiniane, un istituto sacra famiglia, un educandato femminile nella sacra famiglia due giudici conciliatori".

Giancarlo Aulizio