Un sogno condiviso: musica per la pace

È stato presentato ieri alla Camera dei Deputati a Roma il progetto ‘One World: concerts for peace. Dalla Romagna e dal Libano all’Australia: un’orchestra e un coro in viaggio per un sogno condiviso’, promosso dall’Accademia InArte, che porterà all’inizio dell’anno nuovo giovani musicisti romagnoli e un coro di ragazzi libanesi - molti dei quali orfani di guerra - a esibirsi insieme in un tour in Australia. Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale del partito in Emilia-Romagna, ha partecipato alla presentazione dell’iniziativa e ne ha sottolineato l’alto valore culturale e umano: "È per me una grande emozione presentare un progetto che parla di musica, di giovani e di speranza. La musica può unire ciò che la distanza e la storia a volte separano: è un linguaggio universale che ci ricorda che la pace nasce sempre da un incontro".

La parlamentare forlivese ha ricordato lo speciale legame tra la Romagna e il Libano, definendolo "un esempio straordinario di amicizia autentica nata nel tempo". Il viaggio musicale celebrerà inoltre i 70 anni dall’impresa olimpica di Ercole Baldini a Melbourne, campione romagnolo che seppe portare il nome dell’Italia nel mondo. "In quell’impresa sportiva c’era la stessa energia che oggi muove questi giovani: la voglia di portare il nome di Forlì e dell’Italia lontano, con impegno, passione e identità", ha aggiunto Tassinari.

L’orchestra giovanile partirà il giorno di Natale accompagnata dalla direttrice Ilaria Mazzotti e toccherà le città di Melbourne il 3 gennaio dove i ragazzi si esibiranno nel brano di Secondo Casadei, ‘Il treno di Forlì’, dedicato a Bandini e l’8 a Sidney. Hanno preso parte alla presentazione anche l’assessore alle Politiche internazionali, Kevin Bravi, la presidente dell’associazione libanese e guida del coro Lea Akoury e l’onorevole Roberto Bagnasco presidente della sezione bilaterale di amicizia Italia-Mediterraneo Orientale, che ha definito l’evento "portatore di un forte messaggio di pace e di straordinaria qualità".

Valentina Paiano