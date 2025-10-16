Un sorriso oltre il buio. In strada di notte coi giovani che vanno in soccorso degli ultimi

Quando Forlì comincia a spegnersi, le vetrine abbassano le saracinesche e le strade si fanno più silenziose, è l’ora in cui la città si ritira ma per qualcuno la serata sta appena iniziando. Sono poco prima delle sette di sera quando un gruppo di volontari sale su un pulmino bianco e porta con sé torce, cibo e coperte: è l’Unità di strada della Comunità Papa Giovanni XXIII, ragazzi giovanissimi, che una volta a settimana attraversano la città per incontrare i senzatetto, portando un po’ di calore, umano prima ancora che materiale.

Prima di cominciare il giro, come ogni volta, il gruppo si ferma davanti alla pasticceria Lovo in piazza Saffi. A fine giornata il negozio dona le brioche rimaste invendute, che i volontari sistemano in sacchetti, che diventeranno un piccolo conforto per chi dorme per strada.

Poi il pulmino parte, in direzione di un quartiere poco distante dal centro storico, dove lo attende la prima tappa della serata. Lì, tra le ombre di alcuni alberi, Myriam e Omar (nomi di fantasia per tutelarne la privacy) cercano di ripararsi dal freddo con un telo di plastica a fare da tetto a un giaciglio e poche coperte stese a terra. Vivono così, all’aperto, tra i rumori della città che dorme e i fanali delle poche auto che passano. Lui si è fatto male pochi giorni fa e dovrà subire delle cure in ospedale e lei cerca di assisterlo al meglio delle sue capacità. I volontari si avvicinano con delicatezza, portano qualcosa di caldo da mangiare e parole gentili. Poi il gruppo riparte.

La seconda tappa è da Giorgio, una sessantina d’anni, anche lui non ha una casa che lo protegga. Seduti insieme su alcune panchine di legno, tutti condividono la cena: pizzette, succhi di frutta e qualche risata. Non sempre però gli incontri sono così sereni. "Entrare in contatto con le persone senza dimora – spiega Martina Tomasini, referente dell’Unità di strada – non è sempre facile, ma solitamente quando ci avviciniamo le reazioni difficilmente sono di chiusura o aggressive. Queste persone hanno storie difficili, a volte problematiche legate a dipendenze, ma noi siamo lì per aiutarle e, una volta capito questo, ci aspettano e ci fanno sentire veramente accolti".

La serata prosegue verso la zona della stazione, dove la notte è più dura. Alcuni dormono già: i volontari lasciano vicino a loro un sacchetto con alcune brioche e un succo di frutta, senza disturbarli. Altri invece sono ancora svegli, come Amir, appena arrivato a Forlì in cerca di lavoro, che tenta di coprirsi con un manifesto pubblicitario trovato per terra.

"Copriti con questa", gli dice una volontaria porgendogli una coperta di pile rosa. Lui sorride, timido, quasi incredulo e ringrazia. A volte le persone da aiutare vengono segnalate direttamente dai cittadini, che conoscono il lavoro dell’Unità di strada e si rivolgono ai volontari quando notano qualcuno in difficoltà. È il caso di una coppia che, secondo una donna, dorme in auto vicino a una scuola elementare. I volontari non sono riusciti a trovarli: forse si erano spostati altrove, forse cercavano un posto più sicuro.

"È un servizio adrenalinico – sottolinea Tomasini –. Si lavora di notte, in luoghi bui, con le torce, ma non è solo assistenza: è un’azione sociale, un modo per dire a chi incontriamo che esiste ancora qualcuno disposto a guardarlo negli occhi". Verso mezzanotte il pulmino rientra al punto di partenza. Forlì dorme, ma chi è rimasto fuori sa che qualcuno, almeno una volta alla settimana, passa per ricordargli che non è solo.