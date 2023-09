Un supermercato per la solidarietà. Caritas, nuovo deposito alla Cava

Ci sono nuovi spazi per le attività caritative della parrocchia di Santa Maria del Voto dei Romiti, che dalla Cooperativa Conad ha ricevuto in comodato d’uso gratuito locali dell’ex supermercato Cava di via Conca 22. "Tutto è nato dall’incontro di un nostro parrocchiano – afferma don Loriano Valzania, parroco dei Romiti – con i proprietari del Conad Cava che ci hanno concesso questo comodato fino al prossimo mese di dicembre. Speriamo che poi venga rinnovato anche per il nuovo anno, finché non avremo a disposizione altri locali nella nuova chiesa che si sta costruendo".

Come ovviamente si ricorderà, i quartieri dei Romiti e della Cava sono stati particolarmente colpiti con notevoli danni alla popolazione. Il nuovo sito va incontro a bisogni che, come spiega ancora il parroco, sono anche di natura logistica. "Intanto – prosegue il sacerdote – questo spazio ci è molto utile e sarà utilizzato non solo per stoccare alimenti e beni di prima necessità, da destinare a tutte le famiglie del quartiere colpite dall’alluvione in collaborazione con la Caritas, ma anche come deposito per materiali e oggetti che siamo riusciti a salvare dall’acqua e dal fango. Questo ci permette di liberare spazi all’interno della parrocchia per le attività pastorali, come il catechismo, che ora stanno ricominciando".

Anche questo è un segno per la ripresa, dopo mesi difficili, e don Valzania esprime la propria gratitudine: "È un bel regalo che riceviamo in questo momento per rispondere meglio alle tante necessità che abbiamo. Ringrazio la Cooperativa Conad a nome di tutta la comunità per questa possibilità e per la sensibilità dimostrata in un momento così difficile per tutto il quartiere così duramente colpito dall’alluvione".

Filippo Monari, direttore della Caritas diocesana, impegnata sin dalla prima ora in azioni di aiuto e condivisione, precisa: "È una bella e proficua collaborazione quella che stiamo portando avanti con tante parrocchie come quella dei Romiti. Qui siamo presenti nel Centro di ascolto con una nostra coordinatrice che supporta i volontari per i colloqui con le famiglie alluvionate, alle quali stiamo dando già contributi economici e aiuti alimentari".

Questo nuovo spazio consentirà anche di allargare gli interventi e, come afferma ancora Monari, "da quando è stato concesso il comodato alla parrocchia, portiamo direttamente in questo magazzino anche gli alimenti che poi vengono donati settimanalmente o con le distribuzioni straordinarie. Continuiamo così, grazie alle offerte raccolte con la campagna #Forlinsieme, l’aiuto alle famiglie per le quali stiamo pensando ad un’altra forma di aiuto anche dopo. Faremo insieme a loro dei progetti specifici per aiutare ogni famiglia a sistemare la casa e a risolvere la situazione abitativa".

