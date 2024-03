Un team da Tokyo nella Val Bidente

E’ stata una settimana di scambio di buone prassi che una delegazione giapponese coordinata dalla professoressa Hiroko Kudo, docente di diritto pubblico ‘Chuo University’ di Tokyo, ha effettuato in un viaggio-studio in Romagna ed in particolare nella Val Bidente. Il programma è frutto di una collaborazione ventennale intrapresa da Fausto Faggioli, presidente Earth – Academy di Cusercoli e promotore di innumerevoli progetti di marketing territoriale. Il workshop è composto anche da studenti italiani, vincitori di una selezione del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione Università di Bologna, sede di Forlì, coordinato dalla professoressa Gloria Bazzocchi.

Gli incontri con gli amministratori sono stati un momento importante per qualificare la proposta di questa edizione senza tralasciare l’aspetto esperienziale nelle botteghe artigiane, nei laboratori di trasformazione dei prodotti tipici, l’incontro con le ProLoco, le visite culturali e le degustazioni del patrimonio eno-gastronomico.

"Fra i programmi della settimana il confronto con i progetti realizzati sullo sviluppo territoriale, le strategie locali per la valorizzazione dei territori rurali – precisa Faggioli –, l’organizzazione amministrativa e politica, la rete di collaborazioni tra amministrazioni, operatori, settori economici e cittadini con il modello ‘Albatros Rete’ Comunità Energetica-Comunità Turistica e Welfare di Comunità di Civitella".

"L’idea – termina la professoressa Hiroko Kudo – è stata quella di promuovere la collaborazione tra settori pubblico, privato e università, focalizzando l’attenzione sul ruolo fondamentale nella crescita socio-economica di un Paese. Il Giappone infatti accanto allo sviluppo di tecnologie molto avanzate, ha conservato le sue tradizioni, condivide problemi e opportunità con il territorio romagnolo".

