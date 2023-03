Un team per raccogliere i rifiuti: "Elettrodomestici e tanta plastica"

Si è svolta domenica a Modigliana la proficua ‘Giornata ecologica per la pulizia del territorio’, con molte discariche abusive individuate e grande soddisfazione dei ‘cacciatori di rifiuti’. La raccolta è partita con le diverse squadre per le zone assegnate dall’isola ecologica alle 7.30 e terminata con un pranzo al mercato coperto a cura della Pro loco. La giornata è stata organizzata dal locale Nucleo volontari antincendio-Protezione civile insieme al Comune e con la collaborazione di: consulta giovani, Squadra cinghialai ‘Valle Tramazzo’, Pro loco, Cai.

"Abbiamo trovato sotto i ponti di via Ibola due materassi una rete da letto, un frigo un freezer e tanto tanto polistirolo – racconta Franco Albonetti, presidente del Nucleo –. C’erano anche tantissime bottiglie di birra ed altri oggetti lungo le strade provinciali".

Il sindaco Jader Dardi ha partecipato alla raccolta e ringraziato tutte le persone vi hanno contribuito perché: "Questa importante iniziativa vuole anche trasmettere senso civico e rispetto per l’ambiente infatti sono stati raccolti una quantità notevole di rifiuti, decine di sacchi che abbiamo potuto portare all’isola ecologica aperta per l’occasione e di ciò ringrazio Alea anche per avere messo a disposizione guanti e pettorine".

Dardi spera che "Grazie alla collaborazione coi Carabinieri forestali, possano essere individuati i responsabili di comportamenti così incivili che meritano di essere sanzionati. Chi abbandona e getta rifiuti in questo modo, oltre ad inquinare l’ambiente offende, col suo comportamento incivile, tutti coloro i quali si impegnano a differenziare e raccogliere i rifiuti in modo corretto – e conclude –. Abbiamo la disponibilità della isola ecologica e basta davvero poco per evitare di sporcare e inquinare l’ambiente che è un patrimonio di tutta la nostra Comunità".

Giancarlo Aulizio