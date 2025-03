Un tesoretto da Unica Reti. In vista 5 milioni ai Comuni

Nel corso della seduta di ieri della 1ª commissione comunale di Forlì si è registrata una perfetta unità di intenti e vedute tra l’assessore al patrimonio Vittorio Cicognani e l’ex candidato del centrosinistra Graziano Rinaldini. Il tema è quello della pubblica illuminazione e della possibilità di progettare un modello di gestione meno oneroso per l’ente comunale.

La questione è stata dibattuta durante l’audizione di Unica Reti, la società di cui sono soci i 30 Comuni della Provincia di Forlì-Cesena e che gestisce per conto di essi la rete idrica e la rete del gas. Un esempio virtuoso, da quanto si è appreso durante l’esposizione del presidente del consiglio di amministrazione di Unica Reti, Stefano Bellavista, di come la società abbia studiato un progetto di gestione della pubblica illuminazione ritenuto migliorativo rispetto alle condizioni antecedenti. "Che si potrebbe pensare anche per Forlì? – ha chiesto Rinaldini –. Mi trova pienamente d’accordo, ma Hera ha un contratto di 29 anni con il Comune di Forlì e questo scadrà nel 2029" gli ha risposto Cicognani. Tempo per ragionare sul futuro della pubblica illuminazione quindi ce n’è e, a quanto assistito in commissione, anche una visione comune.

Il presidente Bellavista ha inoltre ripercorso la storia della società e rimarcato come la gestione virtuosa delle reti, che prevede un aggiornamento puntuale delle nuove realizzazioni a seguito delle urbanizzazioni, permetta di dare sostegno alle amministrazioni dei Comuni più piccoli e, quindi, con un organico minore, ma anche di arrivare a utili, che creano quindi dividendi per i soci, cioè, gli stessi Comuni; utili che sono stati di 4.121.000 euro per il consolidato del 2023. "Mentre per il 2024 andremo a deliberare in assemblea entro un mese – ha esplicitato il presidente – un utile di poco superiore ai 5 milioni di euro". Questo grazie agli oneri che i distributori di acqua e gas pagano ai proprietari della rete. Condotte lunghe 4.500 km per il gas e circa 9.000 per l’acqua. Cicognani ha anche ricordato come la rete del gas sia ancora completamente pubblica, caso raro in Regione, anche grazie alla netta posizione "che assunse a suo tempo il sindaco di Forlì, Roberto Balzani".

Dal 2022 Unica Reti ha anche censito tutta la rete fognaria dell’intera Provincia, andando a realizzare una mappatura che sarà utile per individuare eventuali criticità del sistema di deflusso delle acque. Per quanto riguarda invece il sistema idrico è stato rilevato da più parti come i ragionamenti che si stanno portando avanti sul territorio romagnolo, dal 2019, sono di andare verso il conferimento dell’intera rete delle tre province a un unico gestore, che sarebbe stato individuato in un’altra società pubblica, Romagna Acque.

Quindi, almeno stando a quanto appreso dalla commissione di ieri, si sta prospettando uno scenario nel quale Unica Reti potrebbe ‘perdere’ la proprietà della rete idrica, ma ‘acquisire’ quella della pubblica illuminazione. Si parla comunque di un orizzonte temporale di anni.