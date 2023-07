Un tour per scoprire l’Appennino: ecco il gruppo di Agaping

I sindaci di Dovadola e Rocca San Casciano, rispettivamente Francesco Tassinari e Pier Luigi Lotti, hanno ringraziato i soci dell’associazione Agaping di Forlì, che si sono recati in visita ai due paesi della valle del Montone, con l’organizzazione delle due parrocchie, guidate dal parroco don Giovanni Amati. Agli oltre 50 soci di Agaping si sono aggiunti altrettanti cittadini della valle del Montone, da Dovadola, Rocca e Portico.

"La collaborazione fra comuni, parrocchie e associazioni di volontariato – hanno spiegato sindaci, parroco e l’animatore dell’iniziativa Alessandro Rondoni – rappresenta un grande esempio per la ripresa del turismo, specialmente dopo l’alluvione e le frane di metà maggio". A Dovadola, dopo i saluti del sindaco Tassinari, la visita turistica si è concentrata sull’abbazia di Sant’Andrea e sulla tomba della beata Benedetta Bianchi Porro. La storia dell’abbazia, dal Mille al Trecento è stata illustrata dal parroco don Giovanni Amati, mentre la vita della beata Benedetta è stata raccontata dalla sorella Emanuela. Poi è stato presentato il programma dell’87° anniversario della nascita della beata le cui celebrazioni prenderanno il via il 5 agosto, per culminare l’8. Dopo la visita alla camera, col letto dove Benedetta morì, i visitatori si sono trasferiti a Rocca San Casciano.

Nella cittadina dei Falò sono stati accolti dalla guida Carlo Casanova e da alcuni responsabili di associazioni locali, fra cui Giorgio Zauli del Museo Tradizioni Acquacheta, per visitare la chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Lacrime, il ‘Museo’ delle chiese del territorio nella chiesa del Suffragio (con varie opere, fra cui un tondo di Andrea della Robbia, uno Stradano e un crocifisso del Quattrocento) e piazza Garibaldi. La giornata si è conclusa nel parco dell’ex Foro Boario, con una cena di prodotti locali, offerta dalla parrocchia e preparata da una ventina di volontari. Dopo alcuni interventi di imprenditori locali, fra cui Gianluca Ginestri, a nome della popolazione il sindaco Pier Luigi Lotti ha ringraziato tutti per il "bellissimo esempio di turismo intelligente e curioso, che vuole sapere come sta andando la ripresa dell’Appennino dopo pandemia, alluvione e farne, e cerca di riallacciare relazioni umane fra gli abitanti dei paesi e della città capoluogo".

