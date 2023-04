"Un traguardo volante davanti a casa Baldini"

È stata votata da tutta l’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna la proposta avanzata dalla Lega di "chiedere all’organizzazione del Tour de France di dedicare un ‘traguardo volante’ alla memoria di Ercole Baldini, celebre ciclista forlivese noto anche come il ‘Treno di Forlì’, unico atleta italiano ad aver vinto una medaglia d’oro olimpica, un campionato mondiale e una grande corsa a tappe" (il Giro d’Italia 1958). Ieri, a Bologna, si è votato il via libera alla copertura economica dell’accordo che prevede le prime tre tappe del Tour 2024 in Italia. Il Forlivese sarebbe toccato, per ora, solo dalla prima, la Firenze-Rimini, che entrerebbe in Romagna da Premilcuore, poi passerebbe da Galeata e Santa Sofia. Ciò su cui si lavora è invece una deviazione della seconda tappa, la Cesenatico-Bologna, il cui tragitto annunciato toccherebbe Ravenna e Faenza: tra le due città si potrebbe passare anche dalla via Emilia all’altezza di Villanova. Sarebbe l’unico tratto del Tour a Forlì città (si lavora, parallelamente, a un arrivo forlivese nel Giro 2024). "Bellissima notizia – esclama il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli –. Ringrazio i colleghi di maggioranza per aver condiviso una proposta che non ha colore politico".