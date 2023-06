Un trofeo in ricordo di Roberto Battistini

Una giornata vissuta in allegria, nel ricordo di un amico sempre presente nel cuore e nella memoria di tutti coloro che l’hanno conosciuto. E’ andata in scena sabato pomeriggio a Terra del Sole la seconda edizione deI trofeo ‘Roberto Battistini’ di tiro alla balestra, volto a omaggiare il carismatico presidente del Borgo Fiorentino, venuto a mancare a fine 2019. Una sfida in famiglia in seno alla contrada gigliata.

I tiratori si sono sfidati in un duplice agone: il primo, a livello individuale, è stato vinto da Ivan Mambelli; il secondo, a squadre, ha visto trionfare la compagine dei rossi guidata da Manuel Leonardi e formata da Patrizia Baravelli, Maurizio Mazzoli, Alex Ragazzini, Alberto Assirelli, Ivan Mambelli, Luca Assirelli (oltre allo stesso capitano). "Una bellissima giornata – le parole di Chiara Mazzoli, la giovane presidente del Borgo Fiorentino, nipote di Battistini –. C’è stata partecipazione di pubblico e al termine c’è stata la cena conviviale con la grande tavolata nel Palazzo pretorio". A premiare i vincitori i famigliari dell’amatissimo Roberto: la moglie Anna, la figlia Barbara, la nuora Roberta, i tre nipoti Linda, Michele e Rocco, il fratello Nazario. Assente, ma presente con il cuore, l’altro figlio, Marco.