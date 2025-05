’Un tuffo all’insù’, domani sera lo spettacolo per famiglie

‘Un tuffo all’insù’ è il titolo dello spettacolo che andrà in scena alle 20,30 al Teatro Testori di Forlì, scritto da Andrea Lietti e interpretato da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, che hanno firmato anche scene e costumi. I due attori hanno fatto parte, dalla fine degli anni ’80, della compagnia teatrale milanese ‘Quelli di Grock’, interpretando ruoli comici fino a giungere al teatro d’autore con testi celebri. Poi nel 2010 hanno fondato la compagnia teatrale I Fratelli Caproni e la scuola di teatro Artemimo. ‘Un tuffo all’insù’ è un testo emozionante e divertente adatto a tutta la famiglia. Narra la storia di Piero e di Ferruccio che s’incontrano su una nave che percorre luoghi sconosciuti nella nebbia. Qui i due ragazzi devono pescare le anime perdute in mare e far loro compiere un viaggio verso l’altrove. Per raggiungerlo occorre un semplice ‘tuffo all’insù’. Costo del biglietto: 12 euro, ridotto 10. Info: 0543.722456; 375.8349548.

Rosanna Ricci