’Un tuffo all’insù’, martedì 13 lo spettacolo per famiglie

Martedì alle 20.30 al Teatro Testori andrà in scena ’Un tuffo all’insù’, lo spettacolo de I Fratelli Caproni pensato per tutta la famiglia che, tra clownerie e teatro fisico, promette emozioni e divertimento per grandi e piccoli.

È la storia di Piero e Ferruccio, due anime che si incontrano in un luogo surreale immaginato come una nave, che solca mari ignoti, immersi nella nebbia, una sorta di terra di mezzo tra un laggiù e un lassù dove ai due personaggi è stata affidata una mansione importante: pescare le anime perdute in mare e prepararle per compiere l’ultimo viaggio verso un ’altrove’.

Piero e Ferruccio hanno caratteri diversi e faticano a relazionarsi l’uno con l’altro, e hanno compiti da eseguire, necessari per redimersi e accettare la loro condizione. Impareranno che solo accogliendosi saranno pronti per partire insieme e raggiungere quel luogo dove vanno tutte le anime, e che per farlo basterà un semplice ’tuffo all’insù’.

Lo spettacolo tratta con delicatezza un tema attuale e drammatico: le perdite in mare di vite umane di coloro che fuggono dalle loro terre per cercare luoghi migliori. Un tema che si riflette anche in un passato vicino, dove tanti partivano per cercare fortuna oltreoceano.