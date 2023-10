Un tuffo nel Novecento: "Il Miglio bianco?. Non solo razionalismo. È una piccola Eur"

Un successo di partecipazione alla visita guidata di ieri pomeriggio, insieme allo storico Gabriele Zelli, alla scoperta delle bellezze nel cuore della città lungo viale della Libertà fino a piazzale della Vittoria; erano, infatti, circa 200 le persone che, nonostante la pioggia, hanno seguito con interesse il racconto di alcuni edifici storici. Il cammino è partito dalla nascita della stazione ferroviaria in via Monte San Michele nel 1861 fino all’attuale sede, ai palazzi dell’Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati Statali e al vasto complesso dell’odierna scuola primaria De Amicis progettata da Arnaldo Fuzzi; e ancora, l’Istituto Tecnico Industriale Marconi nato per formare manodopera qualificata per le grandi aziende del territorio, l’ex Gil che ospitava impianti sportivi, una sala teatrale e cinematografica e l’ex Collegio Aeronautico.

Un vero e proprio tuffo nei tesori della Forlì di inizio ’900, che negli ultimi anni sono stati oggetto di ristrutturazioni e riqualificazioni; la zona lunga esattamente un chilometro e seicento metri, quindi un miglio, è il tratto che verrà candidato come patrimonio dell’Unesco. Quest’area del quartiere Musicisti-Grandi Italiani è stato molto spesso definita ‘razionalista’, un nome che, seppur utile per ‘capirsi’, risulta poco adatto alla promozione turistica, infatti, da settembre il Comune l’ha ufficialmente denominato ‘Miglio Bianco’. Ma è corretto definirlo così? "Viale della Libertà – spiega Zelli durante la visita – doveva essere una sorta di cartolina di Forlì per chi arrivava e chi partiva, il progetto iniziale era quello di svecchiare la ‘città del Duce’ con nuovi edifici che però hanno stili architettonici diversi, basti guardare la stazione che ha tratti liberty. Non possiamo, quindi, chiamarlo razionalista, solo l’ex Gil e l’ex collegio aeronautico, creati da Cesare Valle e Cesare Bazzani, hanno i tratti distintivi dell’epoca, il resto ha poco a che fare con questo stile. Inoltre, l’hanno definito Miglio Bianco ma il colore bianco è predominante solo nell’area di piazzale della Vittoria; nel libro ‘Forlì. Guida al cuore della città’, scritto da me e da Marco Viroli, abbiamo soprannominato questa zona piccola Eur, come il quartiere romano, perché nasce come piano di espansione della città e ne ricorda le forme".

Il folto gruppo di partecipanti ha fatto tappa anche nel circolo tennis di via Marconi: "È il più antico della città – spiega Giuseppe Vittori, gestore del circolo –, vorremmo modernizzarlo e creare una scuola per giovani ma il contratto semestrale con il Comune non ci permette di fare investimenti a lungo termine. Stiamo cercando un nuovo accordo con l’Amministrazione". Tornati su viale della Libertà svetta l’ex Gil dove i lavori procedono come da programma, per la realizzazione dell’Auditorium della musica.