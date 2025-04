Un ’tuttofare’ di nome Polis. Dai passaporti all’anagrafe,. Poste seduce i piccoli comuni

Numeri record per il progetto ‘Polis’ di Poste italiane nel territorio provinciale. Avviato due anni fa per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti, ha contribuito a colmare il divario infrastrutturale tra piccoli centri e grandi città.

Sono 26 gli uffici postali provinciali (14 nel Forlivese) che diventeranno ‘Polis-casa dei servizi digitali’ con prestazioni all’avanguardia e sportelli di prossimità: dal rilascio del passaporto elettronico ai certificati anagrafici e previdenziali. Sono 11 strutture già ‘trasformate’, 8 nel Forlivese (Forlimpopoli, Dovadola, Meldola, Modigliana, Rocca San Casciano, Portico, Santa Maria Nuova di Bertinoro e Civitella di Romagna), in cui è possibile richiedere certificati anagrafici e di stato civile. Grazie all’Anagrafe nazionale della popolazione residente si possono avere certificati previdenziali come il ‘Cedolino pensione’, la ‘Certificazione unica‘ e ‘Obis-M’.

In regione saranno 274 gli uffici postali coinvolti, di cui oltre 130 già operativi. In 25 sedi provinciali, inoltre, si può richiedere o rinnovare il passaporto elettronico, con consegna a domicilio del documento per i cittadini residenti o domiciliati nei comuni interessati. Ad oggi in tutta la provincia sono state oltre 350 le richieste (ai primi posti Forlimpopoli, con oltre 130 e Meldola). Nel territorio forlivese sono 13 gli uffici dove è già possibile usufruire del servizio, tra questi anche Civitella di Romagna e soprattutto i due comuni più piccoli, Portico e San Benedetto e Premilcuore, che contano ciascuno poco più di 700 abitanti e che registrano le prime richieste degli abitanti che non hanno dovuto percorrere i chilometri per raggiungere Forlì, ricevendo il passaporto direttamente a casa. A livello regionale sono al momento 141 gli uffici postali operativi, tra cui anche 6 del comune di Forlì dove è già attivo il servizio (Forlì centro in piazza Saffi, via Campo di Marte, via Cava, via Zampeschi, l’ufficio di San Martino in Strada in viale dell’Appennino e quello di Villafranca in via Zampighi).

"Nella nostra provincia c’è molto apprezzamento per questo servizio, partito nel giugno scorso – dichiara Matteo Cesetti, responsabile gestione operativa provinciale delle Poste –. Il tempo di inserimento della pratica che è di circa 30 minuti e i clienti, in caso di nuova richiesta, possono ricevere il passaporto con contrassegno in circa 10 giorni direttamente nella propria abitazione".

