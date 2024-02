Un viaggio che inizia nel Trecento. Cimabue, Botticelli e il Sacro Graal

La splendida opera ‘La vedova romana’ di Dante Gabriel Rossetti è l’icona della mostra ‘Preraffaelliti. Rinascimento moderno’, inaugurata ieri nei musei San Domenico. Divisa in 16 sezioni, la mostra racconta i Preraffaelliti attraverso una rassegna di 360 opere fra dipinti, sculture, fotografie, disegni, mobili gioielli, ceramiche, tessuti libri, manoscritti, medaglie, carta da parati e anche un pianoforte dipinto.

I preraffaelliti facevano parte di un movimento culturale nato in Inghilterra nel 1848 da parte di alcuni giovanissimi artisti ribelli– Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, William Holman Hunt – radunati in una Confraternita, all’inizio poco conosciuta, ma destinata a un successo che continuò per molto tempo unendosi poi ai movimenti del decadentismo e del simbolismo. I preraffaelliti guardarono all’arte italiana, in particolare al periodo che precedette Raffaello Sanzio e si ispirarono ad opere, presenti nella mostra, di Cimabue, Giotto, Beato Angelico, Benozzo Gozzoli, Filippo Lippi, Botticelli a cui si sono aggiunti, nella sala del San Giacomo, alcuni monumentali arazzi sulla leggenda del Sacro Graal.

Le opere di questi artisti aprono il percorso della mostra, però non come ritorno al passato ma come qualcosa di nettamente moderno. Il punto focale della mostra è dato dal confronto fra i preraffaelliti e i grandi artisti dal Trecento al Cinquecento in cui è possibile capire la differenza fra il Rinascimento storico e il nuovo Rinascimento. La rassegna prosegue poi con le opere della ‘Confraternita preraffaellita’ in cui sono presenti disegni e prime opere di Dante Gabriel Rossetti e di Elizadeth Siddal. Seguono poi con disegni, acquarelli, tempere di John Ruskin, le opere di John Everett Millais e di William Holman Hunt, entrambi allievi della Royal Accademy School, oltre a quelle di Walter Deverell e Charles Allston Collins.

Particolarmente interessante è la sala dedicata alle opere di Edward Burne-Jones che fu influenzato dai capolavori di Michelangelo. Fra i capolavori di questo artista presenti nella mostra vanno ricordati ‘Sidonia von Bork’, il trittico con l’Annunciazione e l’Adorazione dei Magi, ‘The lament’, ‘Cupid Delivering Psyche’, ‘The sleeping beauty’, ‘Small briar rose series’, e l’incompiuta ‘Venus Discordia’. Il fascino emerso dalle opere di Botticelli (chiamata la ‘Botticelli mania’) segnò le opere di molti artisti inglesi fra cui Simeon Solomon a cui è dedicata una sala. Non a caso il percorso espositivo del San Giacomo culmina proprio con ‘Pallade e Centauro’ dell’artista fiorentino.

Il percorso della mostra raggiunge l’apice con la sezione rivolta a Dante Gabriel Rossetti il quale dedica particolare spazio alle figure femminili, compresa la notissima ‘Vedova romana’, simbolo della mostra. Oltre alla pittura l’artista amava anche la poesia, due forme diverse ma della stessa esigenza espressiva. Nelle sale successive sono esposte opere di George Frederic Watts e di Frederic Leighton che si confrontano con quelle di Veronese e di Tiziano. Il percorso della mostra si conclude con una sezione dedicata agli artisti italiani e alla loro lettura delle opere quattrocentesche come Giulio Aristide Sartorio, Adolfo De Carolis, Giuseppe Cellini, Giovanni Costa, Lemmo Rossi Scotti, Filadelfo Simi. Influenzati anche loro dai Preraffaelliti. E come loro molti altri: "Questa – come ha detto Gianfranco Brunelli – è una mostra infinita".