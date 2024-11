Un viaggio in Italia attraverso la musica

Dopo il successo riscosso nella passata Stagione con lo spettacolo ’Letizia va alla guerra’, Agnese Fallongo e Tiziano Caputo tornano al Piccolo domani alle ore 21, con ’Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo stivale’: una commedia musicale, romantica, commovente e al contempo esilarante, dal sapore tipicamente nostrano. La pièce, scritta dagli stessi interpreti, è diretta da Raffaele Latagliata e prodotto dal Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con Ars Creazione e Spettacolo.

"E mica ti cade dal cielo, sai? La felicità, quella... te la devi conquistare!". Così Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, convincerà Maria, fanciulla dal temperamento apparentemente mite, ancora ignara del suo straordinario talento, a seguirlo in un’impresa a dir poco improbabile: scalare l’intero Stivale alla ricerca di fama e gloria per arrivare... Fino alle stelle! Un sogno un po’ folle, soprattutto considerandone il punto di partenza: la strada. Soprattutto negli anni ‘50. Soprattutto in Sicilia. Soprattutto senza un soldo in tasca. Ma talvolta è necessario avere il coraggio di sfidare la sorte per cercare di realizzare i propri sogni, anche a costo di apparire degli illusi. Così Tonino e Maria, piombati casualmente l’uno nella vita dell’altra, scoprendosi legati da un’intesa artistica impossibile da ignorare, decidono di intraprendere il viaggio. Un viaggio non solo lungo tutta la penisola attraverso regioni, dialetti e leggende, ma anche dentro loro stessi, un viaggio fatto di momenti privati, piccoli dissapori e comiche gelosie che li condurrà alla ricerca della grande occasione che possa cambiar loro la vita, un’occasione che forse non arriverà mai. O forse sì, ma non proprio come se l’erano immaginata.

Le prevendite diurne sono in vendita presso la biglietteria del Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18 (festivi esclusi). Prenotazioni telefoniche (0543.26355) negli stessi giorni dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Biglietti online su Vivaticket. Prezzo intero 10 euro più 1 euro aggiuntivo per biglietti acquistati o prenotati in prevendita. Sui biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizi, ovvero il circuito Vivaticket. La biglietteria serale presso il teatro Piccolo è comunque aperta la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20. Per informazioni: 0543 26355 – 0543 64300 o collegarsi al sito www.accademiaperduta.it