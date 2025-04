Un viaggio tra le parole di Fellini: torna domani ’11:11 Quadri musicali’

Domattina esattamente alle ore 11:11 torna l’appuntamento con ‘11:11 Quadri musicali’ che in questa occasione avrà come sottotitolo ‘Ritratto Felliniano’: si tratta di un viaggio tra note e parole ispirato dal ‘Libro dei sogni’, dove Fellini per oltre 20 anni ha appuntato i suoi sogni. In scena Fabrizio Bartolucci nella doppia veste di lettore e regista, insieme a Tommaso Baldini (chitarre), Gabriele Manocchi (tastiera) e con la partecipazione straordinaria di Elisa Ridolfi (voce).

Al termine della performance sarà possibile partecipare ad una visita guidata alla Grande Mostra alle 13.10. Prima di accedere agli spazi espositivi è previsto un aperitivo. L’ingresso al concerto è ad offerta libera. La partecipazione alla visita guidata con aperitivo ha un costo di 25 euro ed è obbligatoria la prenotazione. Info: 328 2435950 (anche WhatsApp)