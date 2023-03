Un video in memoria dei morti per mafia

Oggi è la ’Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime Innocenti delle mafie’. Per questa occasione la 2ªB delle medie di Bertinoro registrerà un video per porre l’attenzione sui più di cento minori uccisi dalle mafie. "Recitare i 122 nomi e i cognomi delle vittime – illustra l’assessora alle politiche educative, Sara Londrillo – ha lo scopo di non far dimenticare chi ha pagato con la vita l’orrore delle mafie e non distogliere l’attenzione dal dovere che le istituzioni hanno di continuare una battaglia non ancora vinta contro la criminalità organizzata".

"Credo che sia molto importante per i nostri studenti – spiega la dirigente scolastica Gabriella Garoia – affrontare percorsi di riflessione sulle ingiustizie passate e presenti, soprattutto se rivolte a minori". Il video sarà disponibile da oggi sul sito dell’Istituto Comprensivo e del Comune. Sempre nello stesso contesto, ieri, in tutte le mense scolastiche del Comune di Bertinoro è stato servito un primo piatto cucinato con la pasta di Libera Terra.

ma. bo.