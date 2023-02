Un vip a Casa Artusi: domenica Ricky Tognazzi ospite delle ‘Mariette’

Domenica Casa Artusi ospita Ricky Tognazzi in ricordo del padre Ugo, nel nome della passione per la cucina. Ugo Tognazzi, icona del cinema con una straordinaria passione per la tavola, verrà così simbolicamente ospitato a casa del padre della cucina italiana: due grandi personaggi le cui abitazioni fanno parte dell’Associazione nazionale Case della Memoria: Casa Artusi a Forlimpopoli e Casa Vecchia di Tognazzi a Velletri, teatro di pranzi e cene memorabili. L’appuntamento è domenica alle 15,30 a Casa Artusi per la presentazione del libro di Ugo Tognazzi ‘Il Rigettario’ che l’editore Fabbri ha ripubblicato nel 2022 per celebrare i 100 anni dalla nascita del grande attore cremonese con la collaborazione dei suoi figli. Si tratta di uno dei ricettari di Tognazzi apparso per la prima volta nel ’78.

L’iniziativa è promossa da Casa Artusi e dall’associazione Le Mariette insieme al Comune di Forlimpopoli e all’Associazione Nazionale Case della Memoria. In sala ci sarà dunque Ricky Tognazzi, il popolare attore che traccerà un ritratto del padre attraverso appunto la sua passione di cucinare. "Anche Ugo sarebbe stato onorato all’idea di presentare un suo libro nella casa del primo e più grande gastronomo italiano – commenta Ricky Tognazzi –. Artusi era super citato a casa nostra, come un luminare che ha insegnato la cucina al mondo. Mi piace l’idea di creare un connubio tra queste due figure, un connubio anche di Case della Memoria grazie alla casa di Velletri che coordina mio fratello Gianmarco".

L’iniziativa fa parte de ‘Le domeniche delle Mariette’ il cartellone di Casa Artusi dedicato a percorsi di conoscenza e degustazione per la tutela delle tradizioni in cucina.

ma. bo.