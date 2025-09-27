Un weekend dedicato ai turisti camperisti

Torna la Festa nazionale del plein air, organizzata dai Comuni che si fregiano della bandiera arancione del Touring Club e dalla rivista a cui l’evento deve la denominazione. Giunto quest’anno alla 17ª edizione, l’appuntamento porta i camperisti e gli amanti del turismo itinerante alla scoperta dei borghi dell’entroterra nobilitati da un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio e capaci di offrire al turista un’accoglienza di qualità. Tra questi il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole che, con l’ufficio turistico, ha predisposto un ricco programma di esperienze per consentire agli amanti dei viaggi su quattro ruote di vivere un week-end appassionante.

I turisti, che potranno sostare gratuitamente nell’area camper di via Biondina (dotata di servizi a pagamento con gettoni), oggi alle 11 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole ricevono il benvenuto dell’Amministrazione locale. Poi visita guidata alla scoperta della cittadella medicea e del Museo dell’uomo e dell’ambiente: iniziativa gratuita per i partecipanti alla Festa del Plein Air condotta da Sergio Triani, guida turistica abilitata della Regione. Aalle 15.15 alle 18.45 è in invece in agenda un affascinante viaggio alla scoperta dell’Oasi gregorina del Wwf frutto dell’impegno del gruppo Generali a tutela dell’ambiente e della biodiversità. L’esperienza, gratuita, è prenotabile al link oasigregorina.generaliact4green.it/#book-modal: il ritrovo dei partecipanti è in via Cantarelli, da dove partirà la navetta che porterà gli ospiti sul colle di Bagnolo.

Domani dalle 7.30 alle 12.30 i turisti potranno acquistare prodotti a km 0 nel mercato contadino del parcheggio Poggiolini e fare shopping nei negozi del centro. Dalle 10.30 alle 12.30 tutti alla fortezza millenaria di Castrocaro e al Museo storico-archeologico del castello. La visita, della durata di un’ora e mezzo, è a pagamento (7 euro l’ingresso + 5 per la guida) con prenotazione obbligatoria. Dalle 15 alle 18, infine, escursione al Sasso spungone e ai laghetti della Bolga. La camminata si svilupperà lungo 7 chilometri, durata di 3 ore circa; il costo è di 8 euro, guida Aigae Laura Mengozzi (info: tel. 0543.769631 e 350.5193970, mail a info@castrocarotermeterradelsole.travel, www.castrocarotermeterradelsole.travel).

Francesca Miccoli