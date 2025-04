Un weekend tra arte, storia e devozione

Archiviate le festività pasquali, Castrocaro Terme e Terra del Sole si apprestano a vivere un fine settimana ricco di eventi, una girandola di appuntamenti tale da appagare ogni palato. Un weekend sospeso tra storia, arte, devozione, tradizione popolare, enogastronomia, shopping. Tre le grandi manifestazioni in programma, con altre interessanti iniziative di contorno.

Sabato e domenica Terra del Sole si trasformerà in Eliopoli, ospitando una delle più grandi rievocazioni storiche a livello continentale, con ben 400 gruppi storici provenienti da tutta Europa pronti a far rivivere la dimensione militare di confine del Granducato di Toscana tra il 1580 e il 1630.

Da sabato sera a lunedì la comunità parrocchiale di Castrocaro celebrerà la festa della Madonna dei Fiori, protettrice dei termali. Previste le canoniche liturgie religiose ma anche festeggiamenti laici. In entrambi i paesi affratellati sotto un unico gonfalone andrà poi in scena ‘Tesori aperti’, l’opportunità per scoprire dodici luoghi di prestigio storico e architettonico normalmente inaccessibili al pubblico, a partire dalla chiesina di San Rocco, di proprietà privata, dal battistero ai piedi della fortezza medievale alla torre campanaria, il ‘Campanone’, simbolo della città, amatissimo dai termali. Senza dimenticare un tuffo nel verde del parco della Sorgara. Gioielli che saranno narrati da ciceroni d’eccezione quali gli studenti e i rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi e i volontari dell’associazionismo locale.

Domenica il versante castrocarese di viale Marconi sarà punteggiato dai banchi del mercato di Forte dei Marmi: vere e proprie boutique a cielo aperto con abbigliamento e accessori d’eccellenza, di rigorosa fattura artigianale. Una combinazione di iniziative che difficilmente si possono vivere concentrate in poche ore nel medesimo territorio comunale: l’occasione per residenti e visitatori di vivere un intenso fine settimana di primavera tra divertimento, passione e spiritualità.

"Ringrazio fin d'ora a nome dell'Amministrazione Comunale tutti coloro che a vario titolo si stanno dedicando agli eventi del fine settimana della Madonna dei Fiori, garantendo un ampio programma per ritrovarsi come comunità e per valorizzare il nostro territorio ricco di tesori".

