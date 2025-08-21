Una balera a cielo aperto. Tutti pronti (anche) a ballare

Il liscio non è solo musica: è musica che si fonde con il ballo, un ritmo che fa battere i cuori all’unisono con i piedi che si incrociano sulla pedana. Perciò il 6 e il 7 settembre, in occasione di ‘Cara Forlì’, in piazza Saffi ci sarà anche una enorme pista che trasformerà il cuore di Forlì in una vera e propria balera a cielo aperto.

Ad accompagnare i ballerini che dal pubblico si lanceranno nel ballo ci saranno anche due scuole di ballo nell’ambito di ‘Balliamo in piazza’, progetto centrale del festival forlivese del liscio: si tratta de Le sirene danzanti e il New dance club che porteranno in piazza anche agguerrite sfide tra ballerini.

Fondata e guidata dai maestri Mirko Ermeti e Sandra Filippi, coppia nella vita e nel lavoro, Le Sirene Danzanti è molto più di una scuola di ballo: è un laboratorio di cultura popolare. Con 14 titoli italiani professionisti nelle danze folk, Mirko e Sandra sono tra i volti più noti del liscio italiano, con numerose partecipazioni televisive, da Uno Mattina a Ballando con le Stelle. Tra i recenti traguardi, la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 al fianco dei Santa Balera e l’organizzazione della Liscio Street Parade in collaborazione con Giordano Sangiorgi.

Fondata nel 2000 dai maestri Eros Giacomoni, Stefania Orlati e Fabio Stefanelli, invece, la scuola New Dance Club ha fatto della valorizzazione del patrimonio popolare la propria missione. Mazurche, polche, valzer e frusta romagnola vengono insegnati con passione a bambini, giovani e adulti, in corsi pensati per ogni età e livello.

Ma la scuola guarda anche al futuro, aprendo le sue porte a stili di danza moderni, in un felice equilibrio tra tradizione e contemporaneità. Con numerosi titoli nazionali e internazionali conquistati dai suoi allievi, esibizioni in tutta Italia e all’estero e frequenti apparizioni televisive, il New Dance Club è un ambasciatore a tutto tondo del folklore romagnolo.

Compagni di ballo d’eccezione, insomma, per una festa in cui il pubblico stesso sarà il vero protagonista. Ora non resta che attendere il 6 e 7 settembre, ricordando di portare con sé scarpe comode e tanta voglia di divertirsi.

