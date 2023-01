Una Befana spettacolare e dal cuore grande

L’Epifania tutte le feste porta via, lasciando nei cuori un sentimento di precoce malinconia. Forlì ha celebrato fino all’ultimo il periodo più magico dell’anno, assistendo all’arrivo della befana, giunta in varie zone del territorio comunale per consegnare calze e doni ai più piccoli. In piazza Saffi si è vissuto uno dei momenti più spettacolari con la vecchina protagonista di una ‘calata’ dal campanile di San Mercuriale. Uno show curato dagli eVenti Verticali, sodalizio fondato dai due fratelli forlivesi Andrea e Luca Piallini, già attori di un esplosivo Capodanno fiorentino. "Un’emozione speciale esibirsi in casa per un gruppo di lavoro abituato a girare il mondo – ha spiegato Andrea –. La befana, interpretata dalla danzatrice Silvia Proietti, ha effettuato evoluzioni in parete assieme a mio fratello Luca, prima di scendere con la teleferica da una cinquantina di metri di altezza davanti a tantissime persone entusiaste".

La vecchietta ha fatto la sua comparsa anche a Carpena, dove le befane dell’Asi (Automobil club Storico Italiano) hanno consegnato calze ai bambini delle case-famiglia della Papa Giovanni XXIII. Un’iniziativa orchestrata insieme al comitato di Carpena, Magliano, Lardiano e Ravaldino in monte che ha raccolto offerte per l’associazione in occasione delle visite al presepe meccanico artigianale.

Solidarietà anche in corsia grazie ai doni della Cri in Pediatria, all’ospedale Morgagni.

Un bellissimo momento di condivisione si è vissuto anche al Villaggio Mafalda, alla presenza del sindaco Zattini, delle assessore Casara e Rossi, del vescovo Corazza e dei rappresentanti delle forze dell’ordine (guest star una Lamborghini della Polizia di Stato). "Un gruppo di vespisti ha consegnato ai piccoli ospiti delle comunità educative del territorio i doni offerti da finanziatori che preferiscono restare nell’ombra – spiega Marco Conti, presidente della coop sociale Paolo Babini, che gestisce il Villaggio –. Sponsor individuati dal coordinatore dell’iniziativa Ermes Gordini: 178 regali scelti in base alle richieste delle singole realtà". Una festa animata dai clown dell’associazione Vip. "Significativo che un’intera comunità, dalle aziende al mondo del volontariato ai vespisti, abbia fatto rete con chi tutti i giorni affianca i ragazzi e li supporta nel percorso".

Francesca Miccoli