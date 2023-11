Una beffa per due capoluoghi

Ebbene sì, chissà quanto tempo ci vorrà ancora per vedere al via i lavori per la ’nuova Ravegnana’. L’assenza totale di segnali stava insospettendo e non poco: si parlava della difficoltà di completare il progetto, viste le varianti nel passaggio della statale dai paesi. Il progetto di fattibilità però da fine estate c’è e la Regione, stando a quanto dichiarato dall’assessore Andrea Corsini, il suo milione e passa lo ha pure messo. Ma nonostante ciò non si parte perché manca il resto dei soldi, nonostante l’opera sia regolarmente nel contratto di programma Anas del 2022. E pensare che si era scelto questo progetto perché più semplice e meno dispendioso. E intanto i 18 km tra Forlì e Ravenna restano quelli di 50 anni fa.