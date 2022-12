Una biblioteca per bambini creata dalle mamme

"Nel quartiere manca una biblioteca". "Bene, allora facciamola noi". Sono andate più o meno così le cose quando otto mamme di Villafranca si sono incontrate, si sono rimboccate le maniche e, nel giro di poco tempo, sono riuscite a dare vita a un centro aggregativo per i giovani raccogliendo oltre 1.200 volumi. Tutto è cominciato a gennaio con un post su Facebook pubblicato da Federica, una delle mamme che evidenziava la carenza, nel quartiere, di spazi a misura di bambino: un piccolo sfogo che, come spesso capita sui social, rischiava di non trovare seguito. Nel giro di poche ore, invece, in molte hanno risposto. Pur senza conoscersi, le mamme hanno intuito di potercela fare e così è stato, anche grazie all’aiuto di tutto il quartiere. Per prima cosa è stata organizzata una raccolta di libri che, in poche settimane, è riuscita a mettere insieme oltre mille volumi. Più facile è stato trovare uno spazio adatto, subito individuato nel ‘Palazzone’, l’ex istituto agrario che oggi serve alle realtà associative locali per incontri e feste. Così è nato ‘Libroaperto’, un ambiente destinato ai bambini tra i zero e i dodici anni che viene settimanalmente reso fruibile da volontari e in cui prendono vita varie attività, come le letture animate, incontri con gli autori e serate di cinema: tutto a misura di bambino.