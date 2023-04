Una borsa di studio per i giovani nel nome di Giancarlo Biandronni

Il Comune di Santa Sofia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Forlì-Cesena, ricorda la figura di Giancarlo Biandronni per lungo tempo protagonista della vita amministrativa e politica della montagna forlivese nelle fila del Partito Socialista e dell’Istituto comprensivo di Santa Sofia prima come docente e poi come dirigente. Per il secondo anno consecutivo sono istituite due borse di studio a lui intitolate, a favore degli studenti meritevoli residenti nel Comune di Santa Sofia e frequentanti le medie e le superiori. Le due borse di studio hanno un valore di 500 euro ciascuna e per quest’anno l’argomento prescelto è quello musicale. I partecipanti potranno presentare un loro lavoro che rientri in una delle forme espressive indicate: brano musicale di durata non superiore a 3 minuti; immagine fotografica; videoaudio di durata non superiore ai 3 minuti e produzione grafico-pittorica. La domanda dovrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune entro le 12 del 5 maggio seguendo le modalità specificate nel bando pubblicato all’albo pretorio. I vincitori riceveranno il premio in denaro nel corso dell’evento che si svolgerà a Santa Sofia nel mese di giugno.

o. b.