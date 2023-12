Una boutique-laboratorio per gli amici a 4 zampe con materiali eco-sostenibili

Si chiama ‘Marta Dog Closet’ ovvero ‘L’armadio di Marta’ il laboratorio e boutique per cani, che apre domani a Predappio in viale della Libertà 67. L’inaugurazione, col sindaco Roberto Canali, è alle 17. Racconta la titolare Simona Cangini, finora dipendente nel maglificio della zia Amedea Fabbri: "Il nome è della mia bassotta Marta, inseparabile amica di Tigre, un bel cagnino nero. Sono un po’ le mascotte dell’attività. Spero vada molto bene, dato che si tratta di una delle prime del genere nel territorio". Aggiunge Simona: "Più che un negozio per cani, è un laboratorio artigianale, dove io confezionerò vestitini caldi, avvolgenti ed eleganti, per tutti i gusti". Dall’armadio di Marta usciranno anche cucce con il nome del cane". Saranno utilizzati materiali rigorosamente ecosostenibili, riciclati e vintage. Spiega a questo proposito la titolare: "Ho sempre avuto un’attenzione particolare all’ambiente. Sono convinta di trovare il favore di molta gente e di tanti clienti, perché le richieste di mercato in questo settore sono molte".

Quinto Cappelli