Una camminata per l’Ail. Sport e salute a braccetto

Ail Forlì-Cesena organizza per domenica 29 settembre la prima edizione di ’Fitwalking for Ail’. Una camminata salutare, solidale e non competitiva a cui potranno partecipare persone anche in terapia, con due percorsi accessibili a tutti, pensati per chi desidera fare attività fisica e sostenere i progetti dell’associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

L’evento si svolgerà su due distinti percorsi ad anello da 3 e da 5 chilometri che si snoderanno nel centro storico di Forlì, con ritrovo alle 8.30 in piazza Cavour, nella corte del mercato coperto, e arrivo previsto intorno alle 11. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il gruppo podistico Avis, la Polizia locale e patrocinato dall’amministrazione comunale. La quota di partecipazione è di 10 euro e verrà offerto ai partecipanti un kit in omaggio con uno zainetto, una maglietta tecnica, acqua e integratori.

"Una giornata pensata per sensibilizzare la popolazione a donare – afferma Martina Minguzzi, presidente Ail Forlì-Cesena – sottolineando l’importanza dell’attività sportiva per la salute di tutti". Nel percorso di 3 chilometri, condotto da Gabriele Zelli, verranno raccontate vecchie storie forlivesi attinenti al buon vivere. Si parlerà del ruolo avuto nel campo dell’assistenza dalle Confraternite dei Battuti, dalla loro costituzione fino al 1541, quando su disposizione della Magistratura dei XC Pacifici tutti i Battuti ebbero l’obbligo di concentrare le proprie attività nel costituendo Ospedale della Casa di Dio. In via Curte verrà messo in risalto la funzione degli antichi orti esistenti dall’epoca longobarda e dell’importanza che sempre ha avuto la produzione ortofrutticola. In via Farabottolo sarà ricordata la presenza dell’Ordine dei Poveri Cavalieri del Tempio di Salomone (detto dei Templari) e dell’opera di accoglienza dei pellegrini. In San Mercuriale, davanti alla Cappella Mercuriale, verrà rievocata invece la figura del medico forlivese Girolamo Mercuriale (1530-1606), celebre per aver teorizzato per primo l’uso della ginnastica su base medica.

Il percorso di 5 chilometri sarà invece guidato dall’artista Giordano Bezzi, "in un’integrazione tra storia e muscoli, corpo e mente" e nel villaggio Ail saranno disponibili attività di yoga e riflessologia per i camminatori, con musica proposta dall’artista Chiara Bartoletti Stella. "Un appuntamento che vedrà coinvolte circa 200 persone – spiega l’assessore comunale allo sport Kevin Bravi – e che sarà anche un veicolo di attrazione turistica per la nostra città".

Gianni Bonali