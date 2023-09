Una carrellata di ospiti. Da Galiano a Lella Costa

Il programma del Festival del Buon Vivere, dal 21 settembre al 1 ottobre, vedrà la cittadella del San Domenico animarsi di incontri, spettacoli musicali e teatrali con protagonisti del giornalismo, della letteratura, dell’arte e della musica. La manifestazione è promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in collaborazione con i Comuni di Forlì, Cesena e Forlimpopoli, l’Università di Bologna, Campus di Forlì, l’Ente nazionale per il turismo, l’Ufficio scolastico regionale e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Da segnalare, venerdì 22 settembre alle 21, Vince Vallicelli con ’Casadei secondo Vince’, anteprima del cd prodotto da Casadei Sonora, e Frida Bollani Magoni con il concerto di ringraziamento per i volontari dell’emergenza alluvione ’Note di gratitudine’, previsto domenica 24 alle 21. Luca Mercalli (in collegamento video) moderato da Filippo Solibello parlerà, invece, di come ’Cambiare per cambiare il tempo’ in un incontro previsto lunedì 25 alle 18.30. Massimo Temporelli sempre lunedì 25, ma alle 20.45, sarà impegnato a tracciare le nuove rotte della ricerca scientifica e oncologica a partire dall’intelligenza artificiale in una serata a cura di Irst Dino Amadori Irccs, seguito dalla presentazione in musica del primo libro scritto da Rocco Tanica del gruppo Elio e le Storie Tese. Martedì 26 alle 20.45 torna al Buon Vivere Lella Costa per palare della ’relazione che cura’ in una serata a cura dell’Associazione amici dell’Hospice.

Giovedì 28, inoltre, Rai Radio2, dalle 18 alle 20 seguirà in diretta il festival con la trasmissione ’Caterpillar’ e il suo storico conduttore Massimo Cirri, in collegamento con Sara Zambotti.

La giornata del 28 si chiuderà alle 21 con lo scrittore Gianrico Carofiglio e la sua orazione civile ’Il potere della gentilezza’. L’ex magistrato sarà preceduto dall’insegnante e collega di penna Enrico Galiano che, alle 18.30 nella sala San Luigi, accompagnato dalle musiche di Pablo Perissinotto, porterà in scena il suo spettacolo ’Orribile scuola’. Sabato 30 sarà la giornata invece di ’Forlì Vola’, con la celebrazione dei dieci anni della laurea magistrale in Aerospace Engineering con l’astronauta Maurizio Cheli e il pilota di volo acrobatico Dario Costa. Sarà poi la volta dello scrittore Matteo Bussola, alle 17.30 al San Giacomo e del Festival dell’incontro con le note del pianista Mark Harris, arrangiatore di Fabrizio De André.

La conduttrice televisiva Serena Dandini, madrina di fatto della manifestazione, chiuderà la giornata alle 21 portando sul palco lo spettacolo ’Ferite a morte’ per denunciare un fenomeno che è contrario all’ecologia delle relazioni. Chiusura invece domenica 1 ottobre alle 18 con il teologo Vito Mancuso con la sua lectio magistralis ’Il territorio interiore e la sua cura’. Ritorna anche l’ormai tradizionale ’Cena a impatto zero’ quest’anno in continuità con il progetto ’Par Furlè’, che vede l’associazione Regnoli 41 e il Buon Vivere unite nel dare sostegno alle persone colpite dall’alluvione. Mercoledì 27 settembre alle 20 via Regnoli diventerà quindi il luogo in cui tutti potranno condividere cibo, sorrisi e solidarietà, aggiungendo un posto a tavola.

Gianni Bonali