Una ‘Casita’ per tutti. Giovani disabili insieme a studenti universitari

Un luogo di condivisione, crescita e reciprocità: questa è Casita, un progetto innovativo di co-housing promosso dalla cooperativa Paolo Babini. L’iniziativa unisce giovani con disabilità cognitiva e studenti universitari, offrendo loro l’opportunità di vivere insieme le attività della vita quotidiana. "L’idea mi è venuta in vacanza, mentre le mie bambine guardavano ‘Encanto’, un film della Disney in cui i personaggi vivono tutti insieme, ciascuno con il proprio talento", racconta Marco Satanassi, educatore, che vive con la moglie e le due figlie all’interno del Villaggio Mafalda come famiglia volontaria supportando coloro che arrivano alla Paolo Babini in difficoltà.

Un appartamento vuoto all’interno della cooperativa attendeva solo nuove storie, e così alcuni giovani hanno intrecciato le loro vite: qualcuno con fragilità cognitiva e altri senza. "Casita – spiega Melissa Ficiarà, tra le responsabili del progetto – vuole essere più di un servizio ma un luogo in cui scommettiamo sul valore della reciprocità". Cinque universitari iscritti al corso di laurea per Educatore Sociale a Rimini vivono questa esperienza comunitaria, svolgendo il loro tirocinio curriculare nelle diverse attività della cooperativa Paolo Babini.

"Viviamo a Casita e quando rientriamo la sera dopo una giornata di lavoro – racconta Sara, studentessa – siamo semplici coinquilini, non degli operatori. Viviamo i normali battibecchi di chi condivide spazi comuni, ceniamo insieme e dopo ciascuno può dedicarsi alle proprie attività, proprio come succede in qualsiasi altra casa". Il legame tra i ragazzi, con e senza disabilità, è profondo e si respira nell’aria: negli sguardi complici, nelle risate spontanee che nascono mentre parlano.

Caterina, 24 anni, aggiunge: "È un’esperienza unica nel suo genere: uno spazio in cui si può sbagliare ma si ha sempre il supporto dei coinquilini e degli educatori. Non si è mai soli, c’è un grande spirito di solidarietà. Se si vuole recuperare un po’ di fiducia nell’umanità, questo è il modo giusto".

La gestione di Casita è coordinata dalla Paolo Babini, ma i pasti sono a carico degli inquilini, che hanno una cassa comune: ciascuno versa una quota di 5 euro per la spesa. Durante questo primo anno di sperimentazione, la cooperativa ha sostenuto direttamente i costi del progetto, ma in futuro è previsto un piccolo affitto di circa 150 euro al mese per garantirne la sostenibilità economica.

"In città esistono diversi progetti per l’autonomia abitativa, ma nessuno è articolato come Casita – spiega l’educatrice Michela Dall’Agata –. Il nostro obiettivo è far vivere insieme persone con caratteristiche diverse. I ragazzi con disabilità vivono a Casita dal lunedì al venerdì mentre gli altri possono stare sempre. Chiediamo almeno un paio di sere di condividere il pasto per fare gruppo". Gli studenti arrivati a gennaio resteranno fino ai primi di aprile, ma il progetto continua e cerca nuovi inquilini. "A breve – conclude – questo gruppo di giovani terminerà il periodo di tirocinio quindi Casita è pronta ad accogliere nuove persone".