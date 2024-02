Una cena per Libera a cura dell’Alberghiero

Continua il percorso di Libera di formazione e informazione rivolto soprattutto alle giovani generazioni. È il caso del Liceo di Scienze Umane Carducci e dell’Istituto Alberghiero Artusi di Forlimpopoli che, nei mesi scorsi, hanno partecipato con le classi quarte agli incontri organizzati dall’associazione fondata da Don Ciotti.

"Si tratta di un percorso strutturato – spiega Franco Ronconi, coordinatore di Libera per la provincia di Forlì-Cesena –, che tenta di coinvolgere studenti e docenti per una maggiore conoscenza dei fenomeni criminali e mafiosi presenti ormai da tempo nei nostri territori. La conoscenza che diventa coscienza e si trasforma in memoria ed impegno".

Le ragazze e i ragazzi, assieme ai loro docenti, hanno così realizzato una ‘restituzione’ che sarà presentata il prossimo 8 marzo, alle ore 18.30, nell’aula magna dell’Istituto Alberghiero. Dialogherà con loro la sostituto procuratore antimafia e antiterrorismo, Franca Imbergamo. "Un impegno che andremo a materializzare degustando prodotti che arrivano direttamente dai beni confiscati alle mafie – continua Ronconi –, alle ore 20 quando avrà inizio la cena preparata con i prodotti delle Cooperative di Libera Terra". Convivio che prende il nome di ‘Liberi dalle mafie con gusto’. "Una vittoria, etica e materiale - conclude il coordinatore di Libera -, della società civile sul crimine organizzato".

Il menù della cena prevede, come entrè ed antipasti, pappa al pomodoro con olio extra vergine di oliva e coriandoli di coppa di testa, friselline di semola di grano duro alle erbe di campo, lonzina marinata, cruditè di verdurine e hummus di ceci. Si passa poi al primo: paccheri al ragù dell’aia su crema di carciofi. Per secondo, coppa di maialino cotta a bassa temperatura, cous cous di grano duro speziato e parmigianina di melanzane. Infine i dolci: mimosa, bavarese al fondente, ananas candito, crema di liquore di limoni e piccola pasticceria. Piatti accompagnati dai vini di Libera. Il contributo per la cena è di 38 euro. E’ possibile prenotare dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 al telefono 0543.740744.

"Anche quest’anno l’Istituto Alberghiero – conclude Ronconi, invitando tutti al sostegno dell’iniziativa –, nella persona della sua dirigente scolastica, Mariella Pieri, desidera dare un contributo economico alla nostra Associazione per le attività che promuoviamo quotidianamente. A lei e a tutto l’istituto va il più profondo dei ringraziamenti da parte di tutti noi".