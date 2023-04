Una chiesa ancora al centro della città

Marco Bilancioni

La riapertura di San Mercuriale, dopo i lavori, è una buona notizia che la diocesi fa coincidere con l’inizio della settimana santa. Sei mesi sono un lasso di tempo sufficientemente lungo da aprire una riflessione: quale sarà il futuro dopo il restauro? Sempre più spesso ci si riferisce all’antica abbazia in termini culturali: venerdì, del resto, è stata splendida cornice per la musica; a fine estate sarà eliminata la pensilina perché la si possa ammirare meglio; il Comune stesso punta sulla fruizione turistica del campanile. È questo il suo destino – una sorta di santuario o di monumento a se stessa – in un centro in cui le messe e le attività pastorali siano centralizzate in Duomo?