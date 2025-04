Una città a misura d’uomo anche in sella

La bicicletta, fortunatamente, non passa mai di moda, non in Romagna almeno, e se si vuole tener fede al ‘titolo’ di città a misura d’uomo è fondamentale avere una rete ciclabile funzionale. In questi anni i percorsi per le bici sono aumentati sensibilmente, in qualche caso magari anche in modo discutibile (come ad esempio con la ‘famosa’ corsia tracciata in verde sulla strada), ma adesso i ciclisti hanno piste proprie anche in pieno centro urbano. A tenere alta poi la bandiera dell’andare in bici ci sono pure gli universitari, sempre più numerosi in città. Così abbiamo testato il percorso dalla stazione al Campus e, a quanto pare, sì, Forlì è una città a misura non solo di uomo, ma anche di studente. Adesso, però, è vietato fermarsi qui.