Una delegazione dall’Australia per scoprire il cane maremmano

Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna ha ospitato una delegazione di allevatori australiani accompagnati da Paul Gibb, un funzionario del governo di Canberra per confrontarsi sull’utilizzo del pastore maremmano abruzzese per la protezione degli animali da reddito. In Australia non è presente il lupo, ma un altro predatore, il dingo, e alcuni allevatori hanno deciso di utilizzare proprio il cane italiano.

La comitiva ha visitato due aziende che utilizzano il pastore maremmano abruzzese per la protezione del bestiame. La veterinaria del parco Nadia Cappai ha avuto modo di descrivere i progetti ‘Il cane da guardiania’ – che si svolge in collaborazione con l’associazione Difesattiva, garantendo il supporto tecnico e le cure veterinarie, e con la fondazione Capellino/Almo Nature, che permette il sostentamento dei cani degli allevatori con mangime di alta qualità – e Pasturs, che si svolge da giugno a settembre e propone il coinvolgimento di volontari per promuovere attivamente l’utilizzo di misure di prevenzione danni dai grandi predatori e supportare il lavoro di aziende zootecniche virtuose.

"La preservazione dell’allevamento estensivo, rivalutandone la qualità del prodotto e valorizzando il mestiere di pastore – precisa la presidente facente funzione Claudia Mazzoli -, è una tematica che cerchiamo di affrontare con varie iniziative, fra le quali quelle finalizzate al contenimento dei danni da predazione. La visita della delegazione australiana, oltre ad aver rappresentato un interessante momento di scambio, ci rafforza nel continuare a portare avanti i progetti in collaborazione con le aziende agricole".

