Una domenica ‘calda’. Si accende la Fugarena

Un rito ancestrale un tempo in voga nelle campagne al termine dell’annata agricola, rivisitato ogni terza domenica di novembre al crepuscolo nel cuore di piazza d’Armi a Terra del Sole: è la Fugarena, liturgia agreste che prevede l’accensione di un grande falò in segno di ringraziamento dopo la conclusione della vendemmia e della raccolta delle olive e come usanza propiziatoria in vista della nuova stagione.

Domenica la cittadella ospiterà la 54ª edizione della sagra che prende il nome dall’antica consuetudine: un appuntamento sospeso tra sacro e profano, con un ricchissimo programma di attività di intrattenimento per grandi e piccini. Alle 8.30 ai lati della chiesa di Santa Reparata, nei pratini Giordano Bruno, aprirà il mercato ambulante. Bisognerà attendere le 10 invece per fare acquisti dagli artigiani creativi e dai produttori agricoli locali che proporranno primizie varie nelle bancarelle allestite nei due Borghi Fiorentino e Romano (via Mazzini e via Saffi) fino alle 19.

Alle 9 partiranno il giro delle auto 4 x 4 promosso dal Romagna Team e la camminata della Fugarena organizzata dall’associazione podistica Corri Forrest (info e iscrizioni a sarvatga@gmail. com). Alle 9 prenderà il via anche la rassegna di arti creative ‘Art’infanzia’, con il concorso riservato ai bambini da 0 a 10 anni e l’esposizione degli elaborati degli alunni della scuola secondaria di I° grado. Alle 11 nella Chiesa di Santa Reparata verrà celebrata la santa Messa, durante la quale avrà luogo la benedizione dei doni agricoli.

I più golosi vivranno il proprio momento alle 12, quando aprirà lo stand gastronomico di Palazzo pretorio, curato dalla Pro loco e dai due Borghi: in menu piadina romagnola e polenta mentre nel pomeriggio si potranno gustare piadina fritta, castagne e vin brulè. Nel pomeriggio, dalle 14, il laboratorio di pittura ‘Art’infanzia’ mentre alle 14.30 entreranno in scena gli artisti di strada e i più piccoli saranno protagonisti dei giochi popolari e di quelli di una volta messi a disposizione da Nonno Banter.

Alle 14.45 è previsto il ritrovo dei partecipanti alla visita guidata ‘C’era una volta in Romagna… - aspettando la Fugarèna’, ideata e condotta da Chiara Macherozzi e incentrata su riti, tradizioni e antichi mestieri. Un’iniziativa che si svolgerà all’interno del Museo dell’Uomo e dell’Ambiente, nel del Palazzo pretorio, nel solco dell’itinerario etno-antropologico. Il viaggio alla scoperta delle radici si concluderà intorno alle 17 per consentire ai partecipanti di assistere all’accensione del grande falò che sul far della sera (intorno alle 17.30) allungherà le ombre tremule sui bei palazzi di piazza d’Armi. La visita, al coperto, è a pagamento: prenotazione obbligatoria entro oggi tramite whatsapp scritto al 349.8087330. Per le info sulla Fugarena contattare Pro loco Terra del Sole allo 0543.766766 o 335.7026444, mail proloco@terradelsole.org – www.terradelsole.org; ufficio Iat tel. 0543.769631 – info@castrocarotermeterradelsole.travel, www.castrocarotermeterradelsole.travel.